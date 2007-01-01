+5...+6 °С
Обнинск

В Обнинске рассказали о ремонте Салона бракосочетания

Дмитрий Ивьев
14.11, 14:29
В этом году в Салоне бракосочетания отдела ЗАГС на Треугольной площади, 1 провели капитальный ремонт.

- Над проектом трудилась большая команда на протяжении двух лет – от поиска концепции, которая бы соответствовала всей торжественности и нежности момента, до воплощения её в жизнь, - рассказали в пятницу, 14 ноября, в администрации города.

Там отметили, что ЗАГС превратился в светлое и по-настоящему праздничное пространство.

- Палитра из бежевых и белых тонов, согретая мягким сиянием золота, создаёт особую атмосферу. Изящные мозаичные линии зала регистраций плавно перетекают в портал-фотозону, составляя единую гармоничную композицию, - сообщили в администрации.

общество
