Обнинск

В Боровске завалили мусором контейнерную площадку

Дмитрий Ивьев
13.11, 16:08
Местный житель выложил 13 ноября фотографию с улицы Заречной.

По снимку видно, что там образовались большие завалы отходов.

- По информации от перевозчика, на площадке образовалась свалка из веток, которая затрудняет вывоз бункера, - объяснили в администрации Боровского района. - В настоящее время подготавливаются документы для заключения нового контракта на вывоз несанкционированных навалов. Постараемся их вывезти до конца года.

