В Калужской области отремонтировали дорогу в Острове

Село с таким названием находится в Жуковском районе.

- Еще недавно дорога в селе Остров, входящем в состав сельского поселения село Троицкое, была в непроезжем состоянии, - прокомментировали 13 ноября в администрации района. - Проблема заключалась в том, что земля, по которой проходит дорога, была в собственности колхоза. Но прежний землепользователь не исполнял обязанностей по содержанию дороги.

В 2024 году по решению суда право собственности на земельный участок было разграничено и закреплено. Это позволило направить средства на ремонт.