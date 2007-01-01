+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Калужской области отремонтировали дорогу в Острове
Обнинск

В Калужской области отремонтировали дорогу в Острове

Дмитрий Ивьев
13.11, 09:46
0 122
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Село с таким названием находится в Жуковском районе.

- Еще недавно дорога в селе Остров, входящем в состав сельского поселения село Троицкое, была в непроезжем состоянии, - прокомментировали 13 ноября в администрации района. - Проблема заключалась в том, что земля, по которой проходит дорога, была в собственности колхоза. Но прежний землепользователь не исполнял обязанностей по содержанию дороги.

В 2024 году по решению суда право собственности на земельный участок было разграничено и закреплено. Это позволило направить средства на ремонт.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilpud3I5cnlsUkt4N053emFJb1pJUWc9PSIsInZhbHVlIjoicng1dThhVjhSS29uZU1MOWh0d2REeVEyaGFreDRUYldBWXJIeG1oTUdRVlJQQ2JlVlJ1OFllTjhKamhsUkJmc0pWbXFMbU1Od285TmZZM3N5bkhwOURDZmJSMGRBMnVGVjNGZUY0SWlQY1dIdFE3M0ZuTVh6MUJsTW9NTEVoLzRZWXkxUGRaZklNOVJST1Iwb0dNQkt4eTh1ZTJRVlhZVXFZZGdYcldBYVZGT3h6T21naVdYRi9qTERkZDhVSFYzdW5wa1pVdjJTSXNDZEJzei9IZldWKzZVd0MzNWwveUUzNXlxc2hWZWRNaGlXQ2tWdll5WDZvQ1pmc3RwSWJvVE5qNll6THJaMURjNXVnSmFaRzNkcU51OTJyYUhNWW1ycnVrRUw3WHRwamJiaGxKcUpGMlB4cWlidWJxcGtaRE5lTk1PWUwxL1RIQU9ZWTVuVTEvYjE2YUphU0ZRNHdaT3k0aXB4bTdvNklySXNOUGhNM2tRQWRHZmpFM01DaU16dlp4TUxnaE4vMnF1YVlyWTJuT3ZUc0dleENnc3VtZm9Hc0E4cXhvVkQxQ2NVb0dITW5neGhzbXMrVjZwOE5QMSIsIm1hYyI6ImYxNmY0MjBjMzJhZmY2NTRhNjlkNjhlMzBkYzBiYmM4NDk2ZTc0NjQ2ODk2M2RjNjkwMzc4ZGNkMTE1NzkwNTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFnSnRjSW5NdFN2djU2UUNRQVdCRHc9PSIsInZhbHVlIjoiT3lEME01SUd6cTlFSmZQeWRNTVRaQlVqT3ZENlc3THFTVmdDQklZZkJFMGdhOHhwb3Zhb3BaRVpoMGQ4WVo4MnYzSWh2MmhUNm5rTDZCeEtraWZmdVdwS3dJd2xXZTJIRFJaZDZmNjJ0VG5xSjBMZWh3RTZmUGN5M2syYWN1N3BBdDN4RlMvd1JOVkl0VkxzT3Y2eDFDUVo2UE1LUFhDOVpRL21hdDRTNlgxNTR1cjhtbGRNc3gyeXh0K1pGakh6MUtabVJqalFOT2s1MkpNRllKSkx3VWNYMmUxV2FkcGJIVUpHcGpyQWlYOEZ3c3pzZTMzdUxHa0MvdFhKVTQwaTB0WURZSHFaV29MTlNwbUpLTXExRDRieFM2Q3QxUVBqWXRDcVd5dkdJWmlrNlB4aVgxMWlENnNFL043bnQyM2xnbm8rUXMyUjArTXJDcG5VQ01rclpCVEFYWjV4ZHlycVZBckxsOWxzK3dMMnFJU0lleHVFK3BMMG5IalV6ZmFxdWI4ZWIrR2JEQ1pCWGhRcHhWQUhDUGY3SG9vT2hRdXVZeUl1aExwRmVQK1BIY2FtU2FUaTVjSkxIRXp5dUlVbU9lK0xNQzhIRC84WHJQeHBVMWVxSmE4anpYV0pwcHVnUVBmdmtLOHJIcEtldVNCU0crR2NkV3lacFFSNjN5M29keGFWYlUrRmE5cU9tSFlYWkgyZWJZcng3V3dGOXhOMGhGOXA0Y2U3Z0RKSzdkZEhhM0MySlJsME16c3lkVWJGdHROOXJSc0F6UjNGRzRRMTVpSEVCT0IyZkQyZmJOd1huTlJROFdIL3ZxakZlWG9sejJUYzlsS0YzR3NFL3dBUyIsIm1hYyI6ImNmNDdkMDFkZGFmZjZkZjhmY2VjY2FkZmExNmVhYWJiZDdmYmZkYjg5ZWNhM2U5OWEzNGQ5ZjA2NmQ5MzlmNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+