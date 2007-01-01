+6...+7 °С
Обнинск

В Обнинске открылся обновленный сквер Жолио-Кюри

Дмитрий Ивьев
13.11, 09:38
Там появились ливневая канализация, дорожки, освещение, скамейки и урны и камеры видеонаблюдения, сообщил 12 ноября глава Обнинска Стефан Перевалов.

По его словам, особую атмосферу скверу придают информационные стенды, рассказывающие об истории улицы и о выдающемся физике Фредерике Жолио-Кюри, а также кинетические скульптуры - две фигуры, которые приходят в движение от ветра. Перевалов отметил, что подобные арт-объекты в Обнинске представлены впервые и что они создают постоянно меняющееся, завораживающее зрелище.

Ранее именно этот сквер жители выбрали для благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

