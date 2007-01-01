Боровский фонтан «Пусть светит» закрыли к зиме

Фото: РИЦ Боровского района.

Фонтан в Боровске укрыли на зиму - эту работу выполнила подрядная организация, отвечающая за его обслуживание, рассказали 12 ноября в РИЦ Боровского района.

Как сообщили в районной думе, в этом году фонтан законсервировали особенно тщательно: его накрыли деревянным настилом и дополнительно защитили полиэтиленом.

В прошлом году деревянное укрытие быстро повредили, и власти надеются, что в этот раз подобного не повторится.