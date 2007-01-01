В Обнинске врача незаконно лишили части зарплаты
Инцидент произошел в КБ №8, сообщили в среду, 12 ноября, в прокуратуре региона.
Проверка показала, что врача несколько раз привлекали для оказания платных медицинских услуг в рамках заключенных родовых контрактов.
- При распределении денежных средств по платным услугам ему снижен коэффициент качества труда на 50 % за ненадлежащее исполнение обязанностей в рамках родового контракта - несоблюдение правил оформления медицинской карты стационарного больного, - пояснили в прокуратуре. - Вместе с тем служебных проверок в отношении данного работника не проводилось, дисциплинарных проступков им не совершалось.
Врачу в итоге вернули деньги.
