+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске врача незаконно лишили части зарплаты
Обнинск

В Обнинске врача незаконно лишили части зарплаты

Дмитрий Ивьев
12.11, 14:57
0 292
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Инцидент произошел в КБ №8, сообщили в среду, 12 ноября, в прокуратуре региона.

Проверка показала, что врача несколько раз привлекали для оказания платных медицинских услуг в рамках заключенных родовых контрактов.

- При распределении денежных средств по платным услугам ему снижен коэффициент качества труда на 50 % за ненадлежащее исполнение обязанностей в рамках родового контракта - несоблюдение правил оформления медицинской карты стационарного больного, - пояснили в прокуратуре. - Вместе с тем служебных проверок в отношении данного работника не проводилось, дисциплинарных проступков им не совершалось.

Врачу в итоге вернули деньги.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhOLzhjcFlySjYvcHFVZVJ2Rmo5OEE9PSIsInZhbHVlIjoiOWNJNG1HL2UyYlBzUXlWMzNqNERsUmo0alNxemtnNWxTWk9RcUV5cEJ4L0RmSVdvWHV3aFhsOVMxQ3E3WEl5TWQ5TEltdzNaS1BzajBpYnlmZ25nQW5xT3JoVkhEYXhUQk9qMWpkR1BGQUMxMlg1Z2pIWXYrZG11R1J4VnNmajZTNTl4MkE4TWpLTlJ3TVpHR3dxTy9wd0JHY3NQVEVseTFhbzk0TlpHc1dpK1FzVFVVMTk1S0hJOU84VFhLSHNJakhpWkROL1l6UlpEOVZHS05iWDVaSFNVWWZ2UW44STZsdE9QMitNN0xwa2d1eTJHdjFMcnBISUtSU28wTkFPcEVyVjJWRFBBcm5CUXZNRWZYM2pCU0cxbUt5QnM5QWUwQWk2ckY1c1pLb21mV21qOU9IV1JYaHZOVm96WERuOFJGMFNsT2tpWjg5Z3ZKTGVGbjBnZ2QvVm5LWll2U3FDU2tsUWorczNSVnExVnkvQ1RHS0VBc1lSdWVYQlI1YUNpb1NzUEp6NnZXbk11VndwOGZkb0ZPLzlmQ3Vqc0l1KzAxMHdwRU9CWnovb1huTGhFbXl3a0dXWEVaaGJwVEpWeCIsIm1hYyI6Ijc3MjY2NzgxZjBmN2FmZjllNGRmZDdjMWFkZTVkYzZjNjBlMjVjMGY2M2VlNzM5MmI5NTI1ZGE3YmZiMjY3ZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9FbkUzOFZReG8rcUZKYmpqZlVSOUE9PSIsInZhbHVlIjoiTDQyQVJ3Q1dEckxOSW45L1p0SG5mS2pjYTA4alpnWGovKzl3SjFqdnpxMzl6cnFuMnFHRVZTam0xSWpmWkZNM3p4alZrRlhLWXNiZzZ2OWJSdzVPQmxLU2RFYmNBSk1ya0o4Y2xtQXU3UHFvZDYySnhJbXN6NXhGNzZwbStDZ2Y0ZDcxMmFFYndiS3ZoTVVMZUt5aWNZWUZodmwzR09PaUo3RndBR0FodWZKbVZHdVlZZnBSblBHZVp2cHl5ellqZFV3UVR5U0xsOE9KLzc0N0xIVEh3T2hpVVZ0K3pEZVR3Y2JZOFRKRWhMK2cwQ0ZKbE1jWGh0QUoxeEd1TThuNXZYblVoTjVsM0Q1eERFZ1N4M2RhNWtudkFJQXo2UW94aFgvUjZ5dUsvL0NmSHlsT0hna1RlYUVrTHNhTjRuNzZ1L3pwUC8vajdmY2V2OVZoQ1hqTkRHU0dxTlRQc0IxZDBtQ1dlTms2TlRJU05hbE12TWR2OXd0QmFZNURwa09zNDNhelorbHMydk55Qy92aDd6UW5CQUN0MXhCZWZYa0s3d0tKb0prL1FMbWE3d0pJZjNYd2RGcWw5ZTR3QTl2eEQ5QzFZcHNyeDFtTU04ZVJRdTNBaVlrVFdUcEdIL3ltRlFpZ0FxRFZYWEkxRmFlK3FMSFR3ZmZLRDZEekJEWGQ5MFg2bHIzM05TRFRieWJpUWdYZ1BkZk9vaGtYVzY3cVNzUEdqYldtVUpsS0haSlZxZmpjMGN1R2lCc0ljbFJScU8vUGoyY21DZjZsSXE1MFNCSTdxN3h2Z203bG9GcHVzbkJ2MGVoVHpjOHBXbW9sNFRrTDZ4RWZPa0NWTWpHaiIsIm1hYyI6ImY4N2M5MzdjOGQwYWRmNTRhYjY1M2Y3OTBlYzAwNmM1YWJkOWRlNjA2MDUyN2MzODBkZWFkZDNhMDc5MThlYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+