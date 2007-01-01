+4...+5 °С
Обнинск

В Обнинске появится новая остановка общественного транспорта

Дмитрий Ивьев
12.11, 14:32
На приеме у местного депутата организовать ее попросила местная жительница.

Речь идет про остановку на улице Королева в районе перекрестка с улицей Звездной.

- Проектное решение по этому вопросу сейчас находится в разработке, - пояснили 12 ноября в городском Собрании. - Планируется, что в следующем году по ходу следования автобусного маршрута №7, который проходит по улице Королева, эта остановка появится.

