Обнинск

В Боровске переходы размечают термопластиком

Дмитрий Ивьев
12.11, 09:20
0 233
О проведении ремонтных работ на дорогах в среду, 12 ноября, сообщили в администрации района.

В термопластик добавлены микроскопические стеклянные шарики, что создают светоотражающий эффект.

- Благодаря светоотражающим свойствам термопластика, пешеходные переходы обладают повышенной видимостью в ночное время, - прокомментировали в администрации. - Это, в свою очередь, значительно повышает безопасность дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей, способствует снижению риска аварий и созданию более комфортной и безопасной городской среды.

