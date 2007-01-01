В Боровске переходы размечают термопластиком
О проведении ремонтных работ на дорогах в среду, 12 ноября, сообщили в администрации района.
В термопластик добавлены микроскопические стеклянные шарики, что создают светоотражающий эффект.
- Благодаря светоотражающим свойствам термопластика, пешеходные переходы обладают повышенной видимостью в ночное время, - прокомментировали в администрации. - Это, в свою очередь, значительно повышает безопасность дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей, способствует снижению риска аварий и созданию более комфортной и безопасной городской среды.
