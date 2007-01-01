+4...+5 °С
Обнинск

В Калужской области начался скандал из-за крокодила

12.11, 09:18
Во вторник, 11 ноября, федеральные СМИ массово сообщили о крокодиле, который живет в редакции «Обнинск ТВ».

Поводом стала публикация видео с животным, которое сняла одна из сотрудниц издания.

В соцсетях появились возмущенные комментарии – якобы крокодила держат в клетке в тесном помещении.

По предварительным данным, крокодил живет в этой редакции уже больше 20 лет. Его когда-то подарили главному редактору.

В своем очередь судьбой животного заинтересовалась прокуратура. В ведомстве собираются выяснить все обстоятельства и инициировать проверку. Будет устанавливаться, не нарушаются ли правила содержания в неволе диких животных.

