В Обнинске пройдут матчи чемпионата России по волейболу
С 14 по 16 ноября Калужская область примет матчи второго тура Первой лиги чемпионата России по волейболу, сообщили в региональном Минспорта.
С пятницы по воскресенье в Обнинске сыграют мужские и женские команды. Место проведения — спортивная школа олимпийского резерва Александра Савина (г. Обнинск, ул. Цветкова, д. 4).
Соперниками нашей женской команды станут МВА (Москва), «Заречье-УОР2» (Одинцово) и «Спартак» (Брянск).
Обнинские парни сыграют с командами «Сунгирь» (Владимирская область), «Текстильщик-2» (Иваново) и «Волжанин-3» (Кострома).
