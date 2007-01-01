В Белоусово установили новое освещение

Работы проведены на улице Калужской, сообщил глава города Тарас Зважий.

Там установили семь новых оцинкованных опор вдоль домов №1, №2 и №9 и три опоры возле детской площадки. На пяти опорах установлены двойные светильники, для освещения как дорожной, так и пешеходной и общественных территорий.

- Ранее уличного освещения здесь не было. Работы по совершенствованию уличной сети будут продолжены, - пояснил чиновник.