В Обнинске подросток распылил газ в салон автобуса

Инцидент произошел на остановке еще 4 ноября, сообщили во вторник в «Обнинском городском транспорте».

Судя по записи с камеры наблюдения, школьник распылил газ из баллончика в закрывающиеся двери автобуса – в сторону своих знакомых, с которыми до этого разговаривал.

Водителю пришлось остановить транспорт и выпустить всех пассажиров на улицу. Сам автобус сняли с линии.

Сейчас проверку по этому случаю проводит полиция. Если кто-то из пассажиров получил травмы и обратился к врачам, может быть возбуждено уголовное дело.