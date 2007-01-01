В Обнинске избили девушку

8 ноября в Обнинске в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома № 35/1 на улице Курчатова избили девушку.

По словам женщины, которая позвонила в службу «112», примерно в 19:00 она увидела во дворе незнакомую девушку с видимыми следами побоев и сразу сообщила об этом в экстренные службы.

Позже выяснилось, что пострадавшая действительно обращалась в больницу в тот же день, но ушла оттуда до того, как приехали полицейские.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, рассказали в УМВД по Калужской области.