Обнинск

В Обнинске избили девушку

10.11, 08:44
8 ноября в Обнинске в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома № 35/1 на улице Курчатова избили девушку. 

По словам женщины, которая позвонила в службу «112», примерно в 19:00 она увидела во дворе незнакомую девушку с видимыми следами побоев и сразу сообщила об этом в экстренные службы. 

Позже выяснилось, что пострадавшая действительно обращалась в больницу в тот же день, но ушла оттуда до того, как приехали полицейские. 

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, рассказали в УМВД по Калужской области.

Новости по тегу
происшествие
