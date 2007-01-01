В Обнинске повредили газон при ремонтных работах

В четверг, 6 ноября, житель Обнинска оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на ход ремонтных работ на улице Энгельса.

По его словам, в процессе проведения ремонта отмостки был изуродован газон.

— Ямочный ремонт во дворах бросили делать, начали делать отмостку у дома №30 на улице Энгельса и на половине бросили! Неужели нас так уже приучили, что все работы нужно проводить в ноябре-декабре, когда ударят морозы и пойдёт снег? - рассказал о проблеме мужчина.

Администрация города Обнинска прокомментировала ситуацию:

— Повреждённая строительной техникой прилегающая территория будет восстановлена после завершения ремонта отмостки. Работы проводит подрядчик фонда капитального строительства, наши специалисты проконтролируют благоустройство. Аварийный ямочный ремонт по городу проводится круглогодично