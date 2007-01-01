+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске повредили газон при ремонтных работах
Обнинск

В Обнинске повредили газон при ремонтных работах

Евгения Родионова
07.11, 11:00
0 165
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 6 ноября, житель Обнинска оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на ход ремонтных работ на улице Энгельса.

По его словам, в процессе проведения ремонта отмостки был изуродован газон.

— Ямочный ремонт во дворах бросили делать, начали делать отмостку у дома №30 на улице Энгельса и на половине бросили! Неужели нас так уже приучили, что все работы нужно проводить в ноябре-декабре, когда ударят морозы и пойдёт снег? - рассказал о проблеме мужчина.

Администрация города Обнинска прокомментировала ситуацию:

— Повреждённая строительной техникой прилегающая территория будет восстановлена после завершения ремонта отмостки. Работы проводит подрядчик фонда капитального строительства, наши специалисты проконтролируют благоустройство. Аварийный ямочный ремонт по городу проводится круглогодично

Новости по тегу
обнинск
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBKd0xEek9DWmxxUWo4eHcwejUycWc9PSIsInZhbHVlIjoiS1g1QnVrTFYxRDZoZWo4NnR1aVFpbWhuY0VLSDBYZG1hMU4wd3ZVVDNFZ0JzaGx1b0NEbUcrZFcrdHd5eWpJUzdJM3Z1MloxSS83eWhLVE9oV21hSHh6c3F3dG13dzJzczFsejdmOG9TN1psNFZwRkp5TDh5RnpPc0VWNlBZaW55aVB4Y2p3VGJpdEhTYkZMaVYwbkRlZkR0TFBCd0F5SHlXREdEUlF0VGRWUGx0OWRUbXlGZSs1UmUvMkRYYTZaRGtiaXZwcWRaWXNMWFBxbzBWeUs5RzFrT3V2UWxOWmxxQ1JycnZJa0ZJN3diNWdiVGNUQURHVTdOYUlNRnZtNmczRSttUVljZ0tSS1lha0k3cDJ3MU5qMXhDbGE3YlhoU2NTUUVVdFF0QnMwbmV6MGtsZmhWMk53dmdtSnFXZXVveG1US2pWYmdkUWhmZm5ManVvZjExb2d6NnB0eVpCTm9NMUxJRWJjMTNKeFVvaGpBVU9yNFROQUM0QTBtV2pIQ09UR2xIeGg0WVlGd3V5SXZTa1NPTmJvdVhPWndEYzR5Q1Z2ZXNOUVIycTZNS0p5dkRVQlp2T2RRWWxieTEySiIsIm1hYyI6IjgzNTYwOGFiNDJiNTY3MjUxODNmZWMxYTA4YjY3ODc3YzcyMTA5ZWMzNTNkZGEzZDA3ODc4OTgyM2JjNDc1NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlKb0RKNzYzMzVVVDBmYXB1QVc0RXc9PSIsInZhbHVlIjoiUVdrc29uUlBWdDlGbXFWQmZQT2hvQjJlZjlSRUtjLzkwS05ZQ0tmaWpSS1pSbmdzMFpNOWc2dVpEbTZwNW0xSmNXQnFVMktPSUFZcFNvTmRnTnFxVU82Qlh4V3owTktkWFdQbEovR1Y2bHdKbVdpa28vZzV0SHBRZi9LaU4vRTFpT2lvRnQ2QTYrUEsyOVZWNTBFWEUrd243R1lLaU9yUVo4ZnRKZHdaRGhVR0VOMFNGOW9hZFBrTTQxR0ZrWkxEK00rcno3Z01tdU9yQXF0ZDdWQm55WWxvQUtmVE9VNjNNR3Ryc2lGZnNEQWp6NjFKWHNYV1ZISWNYY0pSZU9TT09zeWJFQnltcElwMXJyMjRVeUprYllBS01WNnBLeTJPM1Z2Njg1ZldXV2poS3NPTFZGbnZzZmgxN013bWdpY3FvaWUwWFByVnd6N2R6cHNEc2xEclEwRzJMVHRKNlI1VnFwM3dVeENwcjlXa0VSdVhTUmpuUHRoUVpwR3BvaGZNNGMwZE1MaCtic3I0UTV1YllzQ0NaS2hIUFU0V21ZWi9Jbm5HdXlIdFM4TjE0VklvdE02dlhPVnorZHBmMGY4SmltSmlFcTh5b1k4MWM2TVFhS0tQU3hjcHF5bmdHcEpKYnhsNWJQMzAycHVtWUE4T1dFZy9IbmRVbFM4VnZjVUM5WnB2ejdLeCtjeEc0YVlTeVVsc0JjK0p4T0M3M2xGZFAyYzU2V0RGQVRqc1Ntbk1QTm5yb1BFb1hSNkpyZEdic3RFRXhSWWw0eFJic1J2M2tVZktzTHE3THJJeGJ0cjE1OEhFR3hrcXJQRUplSlRXV3ZDNTZDaTNUZ2hiWEtkMiIsIm1hYyI6ImEyNmQzNTI3N2I1NDVkZGVkMWRkOTc2ZTc3ZmQ0MWQ2ZWVlNDc1NWI3NTQzYzA1ODlhNmRiZGE0OGI5ODYwNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+