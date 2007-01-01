+7...+8 °С
Обнинск

В Обнинске хотят капитально отремонтировать ДК ФЭИ

Дмитрий Ивьев
07.11, 10:33
0 204
Дом культуры Физико-энергетического института - одно из старейших и значимых культурных учреждений Обнинска - нуждается в масштабной реконструкции. Об этом сообщил глава города Стефан Перевалов после личного визита в ДК.

Здание, построенное в 1954 году, последний раз ремонтировали почти 40 лет назад. Сейчас оно требует серьёзного вмешательства: нарушена гидроизоляция, есть проблемы с фундаментом, изношены инженерные сети, на потолках появились трещины. Хотя аварийных конструкций не зафиксировано, откладывать ремонт опасно.

ДК ФЭИ остаётся живым культурным центром: здесь работают более 20 самодеятельных коллективов, ежегодно проходит около 300 мероприятий, которые посещают свыше 66 тысяч человек. При этом в зале собираются не только представители старшего поколения, но и молодёжь.

Перевалов отметил уникальную атмосферу учреждения и подчеркнул важность сохранения этого культурного наследия. В ближайшее время власти начнут подготовку проектно-сметной документации и займутся поиском источников финансирования для капитального ремонта.

