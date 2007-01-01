В Боровске ликвидировали пешеходный переход
Теперь площадь Ленина нельзя перейти в районе магазинов «Коробейники» и «Радуга», сообщили 6 ноября в администрации районного центра.
- Администрация города обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными и осторожными в период проведения работ и после их завершения, - говорится в официальном заявлении.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, а пешеходов – использовать другие переходы.
