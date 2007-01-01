+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске ликвидировали пешеходный переход
Обнинск

В Боровске ликвидировали пешеходный переход

Дмитрий Ивьев
06.11, 14:42
0 314
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Теперь площадь Ленина нельзя перейти в районе магазинов «Коробейники» и «Радуга», сообщили 6 ноября в администрации районного центра.

- Администрация города обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть предельно внимательными и осторожными в период проведения работ и после их завершения, - говорится в официальном заявлении.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, а пешеходов – использовать другие переходы.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldLRUp2aUZmUVp3blhnL2k4a3U1UEE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3pWd2pxRGx3c0lwT1JLbDNUdzRaZTRsUmc4SWdGMm45V2grM29jUDl1Ylp5S2kzOUUvc1U1bVNYamRGbWhWMGoveGJPM3Q2OG8rVzh0eGw4clhXK3dqUjdlUFR2dU82ckk3UC9mY3I4YXZVNHkxb0Y1b2xlN1ZTdlFrdUZxS2hzL0RGZXpVR3ZpVzUrdTB5V0JMTDU3VGo4cFhmM0Q3UzJLSlVJcUlqRHRhRUhLcXZuTUZXbnR1VHgyQ05yb2NpYmlNYVE1MzNWUTl1aFJKdXU3UG01ellpdDhuZVREK21IR3hrd2tmdC96OWFRVUpxV0RENStiZEwvMDJidXZ4dXMxMDFBSnhWc3Fod2ErMkhMVCt4YlcyZHNPblFyQU1sTkpoYW1VSjBvYm02Z0NLai9Oa1FTVjEvQzhBOHlGT1k5ZndpMGlhdno3cENzb2tqMDlTR0RZNU5wZEVyUmhNN2wxUnlqVFA3aUtHWTQvcGFWdnlpY2Mwb0FZWVJTMXMrbStlWVRLM3FzV1dyaEJXd3dVVVA1RkdzVGlpRmcxU1ovM2JvMERrQUdnWGx3UHFQTTVYTkVhOFZQNFJML3MrZyIsIm1hYyI6IjhkNzI4NjZlYjFlM2IxNTA5ZmY3MDBlNzE1MzVhMjY4NTYyNmMzMGNhNmIxYWUyYzcwYmEzMTA4YjJlNGMzZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im41Z2ZWSllqMFdNUXNGM0FzQmJOekE9PSIsInZhbHVlIjoiSXJGQ3YxcGFJWElYMTNsVmlKaGg5OFJTdExVdVJpTzMvTXduMGttTURqYnZaUzc4NHc4eFRQWG9CRTJDaG14amNxVWFKZ1lNdGxlSDFHNFlySlA5enZtZW1OS2Juc0hSYWtEakNNcnZWZnBjRm84Z2R1WEFSY1JMNVo3R2FUZ3ZSd2pmcmlzNHF1SElBV09KRWlxbno1R2VyYlJsTFVjWUVNdFAxcXg3aXR4VUJvWUJxUlFDK3lIYnJzNGtueElhWXk5bXMzSzBmZ2tjWjQ3dGN6V3U5K2l5LzJwNGdHWkhlR3FNR1c4djlpa242dGlpb2VRdEllRVd1cy8xdlVuS3VZWE8xZ0Zqbm00V0ppSDZoaDhGL3gweWVhTm9lM2xEVlRHOXJBU0RnNzdaWWcvajNET0dpQlBwTzRXMlZwZkpNRTBVSXhnMytVd0JZbHJpalRuSll1bnRWV3JpU1RjejVIcVV0bWlUTlgvVnovOG5WN2xpeGJ5UlBwRDdGZWxyMUFtR3ZaZjhKRnR4SmNLQlIvaHlCSnRGazV5QkUrcEliSGhZV0k2T0FjT1JIVFBXSVRXK0NSZ0VBNHZlcUZwVHhVSXRjZGcyZ2UrQWwyVXA2dXZXQkJoS1FQYW9lWFdrR3dVUVNCc3U5SFRlTmQ0dDJxcTQ1SUpUTCticnRSejl3c2U5M1BvUk80aHpmeG9hMDgyL3JNN3FLckttajRKbk9PcWRhWThGL242VXQ0UTRua3ZxZ2oxQkprL0syZ080dzVkWEphUm9jN3Zaam0zclZVRjVBdkM5SEdHN0Y4WHRoZisydEthNGpTWU5JVHRJYTFrNFdZQjRqaHg1dXVEUyIsIm1hYyI6ImMwYzQxNWNmMTAyNjNkMWY1MmQ0OTQyODFlNTFlNmE5ZjBjMzM0OWRmNTU2MWY2OGY3NmNmOTIyM2I2YjVmOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+