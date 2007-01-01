+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинск готовится к празднованию юбилея
Обнинск

Обнинск готовится к празднованию юбилея

Дмитрий Ивьев
06.11, 14:37
1 356
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

27 июля 2026 года наукограду исполнится 70 лет. Представители ведомств и предприятий города обсудили планы на заседании организационного комитета с участием председателя Собрания Обнинска Константина Пахоменко и главы города Стефана Перевалова.

Праздничную программу готовит учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» - ровесник города.  Истории города будет посвящена ежегодная научно-практическая конференция «Юность науки». На май запланирован выпуск сборника детских рисунков и эссе «Мой любимый город».

Обнинский Молодёжный Центр планирует провести фестиваль граффити, турниры по киберспорту и управлению БПЛА. Также в планах открытие летнего кинотеатра и зоны коворкинга.

К юбилею города запланирован выпуск тематической линейки сувенирной продукции «Многогранный Кот учёный».

Всего течение года пройдет около 100 культурных мероприятий. Для оформления праздников будет разработан единый брендбук.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1FR1pPd2wxV3I0cjZsc1FkbXdoNkE9PSIsInZhbHVlIjoidC9DeXRFUkhGajBLS3ZSOTBYNUY0VzU1cmVBRjBJK0tXeWFlRmtWMEc5bzVQRUZHVDlma1gxd0NCa1BGQkNTQ1lZeUlSTDVqMHgxVFl3aWJkS0dyMTZTemFVSTlyTVZJZ1ZNUFBvQ1RtQXFEZWo2a3ZlQVh6Y2ZhU3FvdkVnQlFmSENidUN1VXFSVWZoM1BvRktrNnVYZ1krOTluS0dVYTc4MFp1WDQrNmZzbnhON0d2b01DTjNoVWFhdVIycjdJVkdNOGRzS1h1ZUFiNVhEbWtobGVIdGFRZUM0TFFMQkVyK3ZVSXNhV3FMVitCbjE2bkZCcDhBRUdLMkFJa3FjT01SMzhGMDBTc0NXQmdENGdSV05LYlpCS3BYcGNTbDFiVld6QkdKTGRsMGl5WXJOay9WSGpyVFptS2d1Qm9taGVqdGxQZEd3NGJsUkFvbkYwM1ZMV1JzL1R3a2VZUm1XelVSRDQyRXJ2TDBjVi9nYkRvTGw2dHAwaFhkc25XTy9uZVVzZmtqbG81S0UySCtCQWZROUVnUWI3QWI0bnZXMmxTbTFNKzVHZFd6T09ycVdPSGVVTGhhU3U3WGhHVDJzUyIsIm1hYyI6IjczMWZjNmU2NTk4N2VhNTY2YzM0MDczZjY5MGI1MzYyMGNiZTZkOTZkOTEyZmQ4Y2RhZmY3OWM5ZmY2ODlmMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllGclJnMDZDRkR4MXZicjM3MGpzcnc9PSIsInZhbHVlIjoiSjVqOWJtbWVwQ1ptMUlSQWhZYXI3WXFpOXJ5VGVVNWdXMmZJOUdWbG14OUFHWmlpRXpxL3I3N0lqOFFlMDMzNVJ5bFI2amIxRGVHbEZWWlVuTVNVcmxKQjI1amVnUnhha2d4STEwTW1nZFl4b0o3ckZ1ZzRhKzBKNHJPNUd3QzcwZDVtRnhqOUFMTG5seW12eFk5MXljb3hoYm9rcnRSUG03NFN5RWNSSmR0eWp4TndtZU5VNUlkbmg1c1hhZ21sN2EvNGtaZ0ZXbkhsN3N1bnpiU05CNXp0MXdBZUxsQ21ONDM3MFRCWUpDTTlTaU0rb3F6Qzkyemc5SEl6MGVpZUlTbDdxU0k3U1VTY1ZCTVcyNFJ2b0w0b1ZkSU9idjYwdjkwNkQ1U3o3WVhsOFl1SkoxOTRUWFdFVXZIa2RoOC83enkvQysycHEvNmVHeFVWR1hYYkkvV2JxL1hCdTlDZEY4YnpvV3hhNS8xdnNBMUxKRGYyM0dJZDhScXVZOVpYdGovem80M01pYzZISHMwWEkwMS9YN1pWS00rdStkNWJ1MUEvSGlzTm9vMnJ2dTNydDhJK1krNisvcDRYMlZ1M1F6M1M0dytoRkY1Ty82WFNKUDhmckhPdVJrMEJMOXNCOHk4eFFiME4venpWaTZISmJvbGx3bnVsc1Z5QWxMLzBka0w0QUVGcElLTkROTXJzTXZVV2JET0pSYkxwVzh4NWx4WVMwV1lTYXZoOTU0K0hNWWRKWHM3MkNITTVhaE1QTzk1cE5IYlI4N3ZpQkI3WDRIYnRJMEpPMURHN1R3ZWVlMjFUZTk5YmtwNDkrMHIrT1Y2Q3RkZkdDSEd4ZXZDMSIsIm1hYyI6IjEzMTIwY2VhZDllNDNhOWU5Yjc2NDY4N2ZhZWI5MjNiNWJlNTc0NDhmMjM3MDJmZGQ5NTViNjI4ZGUzYTU4OTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+