Обнинск готовится к празднованию юбилея

27 июля 2026 года наукограду исполнится 70 лет. Представители ведомств и предприятий города обсудили планы на заседании организационного комитета с участием председателя Собрания Обнинска Константина Пахоменко и главы города Стефана Перевалова.

Праздничную программу готовит учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» - ровесник города. Истории города будет посвящена ежегодная научно-практическая конференция «Юность науки». На май запланирован выпуск сборника детских рисунков и эссе «Мой любимый город».

Обнинский Молодёжный Центр планирует провести фестиваль граффити, турниры по киберспорту и управлению БПЛА. Также в планах открытие летнего кинотеатра и зоны коворкинга.

К юбилею города запланирован выпуск тематической линейки сувенирной продукции «Многогранный Кот учёный».

Всего течение года пройдет около 100 культурных мероприятий. Для оформления праздников будет разработан единый брендбук.