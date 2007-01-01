В Обнинске рассказали о судьбе вейк-парка

Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что действующий вейк-парк, несмотря на его популярность среди горожан, не соответствует требованиям безопасности, поскольку расположен на плотине и был построен без необходимых разрешительных документов.

По его словам, игнорировать эту ситуацию невозможно, поэтому объект будет демонтирован.

Вместе с тем он подчеркнул, что разрушать существующую инфраструктуру без предоставления альтернативы недопустимо.

Перевалов сообщил, что городская команда уже разрабатывает единую концепцию развития парка «Усадьба Белкино», в рамках которой вейк-парк и лодочную станцию планируется обустроить на другом берегу.

Предприниматели Обнинска, по словам чиновника, смогут принять участие в реализации этого нового проекта.