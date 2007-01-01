+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске рассказали о судьбе вейк-парка
Новость дня Обнинск

В Обнинске рассказали о судьбе вейк-парка

Дмитрий Ивьев
06.11, 09:35
0 385
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Глава Обнинска Стефан Перевалов сообщил, что действующий вейк-парк, несмотря на его популярность среди горожан, не соответствует требованиям безопасности, поскольку расположен на плотине и был построен без необходимых разрешительных документов.

По его словам, игнорировать эту ситуацию невозможно, поэтому объект будет демонтирован.

Вместе с тем он подчеркнул, что разрушать существующую инфраструктуру без предоставления альтернативы недопустимо.

Перевалов сообщил, что городская команда уже разрабатывает единую концепцию развития парка «Усадьба Белкино», в рамках которой вейк-парк и лодочную станцию планируется обустроить на другом берегу.

Предприниматели Обнинска, по словам чиновника, смогут принять участие в реализации этого нового проекта.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpVdDhodEt3NXpUYlAyellkamdqSWc9PSIsInZhbHVlIjoiSzlqM2o3Uy8xTHlDWko3MlVZV05PTFNuREozaFVLVkMwVEc2Y3VmRzdDT3BORlhuVFVTYTFCTFJPVWJvT3puVzRBbzhLLzhNM0hQdGZKMnpXb0h5OHVublVJOVlGQjgrWjZNSXhRaHczUzl4ZTBqRnpuU1JvMStUVjh2S2RrQjNLb2FCSWMxSEZ6UkFHczRBQmhBR255UUZsMUlta1YxdzN2ZC9xc2d5TXJTZVBDR1BiRzUxRS9ONFpPdVR5UlZVcWdvYXJxREJOMWUxT1dYc0hGTng5R2c5YXBPS3lsbkFqR3ljNllGdU1ENXdhSjFSY0JrRElObGdVNkNHaE1qcFhveGJyUmZ5NGNYMzJ2Z05lOWM2QnF0TklkajRzR2RWYklOeVpVbFB4QVNxK1F4QTk4SXoxZlFOcHFCRXFEOEpBZk9GTDVPTXBOUUdxbHhnVjcyaHlQOENNbW9uZHFzNGo2a29GZ1lMSlpXMStmcG4xbzRub0gvVGZzc2JmR3pQRThFMk5Kdkg4UU51YmJaZ212S3ZFZE0zN0FSa3J6RWJVMUhvUDV2S2Nldk1kdGNjdWhrVHpNY3ZGMjNzTkRTOCIsIm1hYyI6ImNlODBjZjQ2MTEwZjRkNTFmNzE4ZThhYmM1NmQ4NjU3MGNiZGZmYjdkMGJkNTI5OWRmMTgxYjcyZGNkMDcxMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJvQVdhZ1FUSnRwbjZVL3NmYjV4MFE9PSIsInZhbHVlIjoiTkdFZ2pGb3BqS2QxQytpOERqaDhEcE9MRGVLNUprTzVydUdUZVV1MkJkb1lVZ21VME5XeTd4R25OaG5RVVNLQkoyTlpOR0Irc1hpbHpEeWhDUG81bXJUWjA2NUZWZ1VkWVNyZW1MMTF6Z1hMamkrRUVKd3NsMEVCbkhHenFrZjhPblROcXAvc0tYTC9wZnRhMGMyZUJNMmV4N01vb3o2VmtVQVE0QmRJbzduSHl4Sm00MjAxb3M3dEhJMTZJZjZXQWVLTVlrUFRXNk9RbnZjaWh0ZlhZTzR0K3VZVWpyWTJYSjBtY3RLWkJuaGh1NU43KzFRZXk3ZjlNalFaNk5qUlZud1VJeWFCOGdzQnl3NmVLeVBsUm1vRXNiSzhQM3dmSlU0ZCtxcFl1WEIyUW9BZy84VGNWT2NXa1pmcjNMcHBnN0YvVXFQck1rMmFyS1IyWkpGeHVEWWp1eGlHUEQ5RUxNaVhGR0tkdk1VclkzbDdJUmJKQWVqVytyT2YrcWxRUHJKeW9QeDFpWmZhRnVqdlhHdlo0YnhnZDJPb3Jjd3FLNk11NVVKS1NCZ3BDSUM2VjBWY0VVS1pDTXVUWGE4bnZ1K0NzT3NVazh4ZFdmZ2RpQlRFSnAweTFjMG9zZGVZSm9YM2R5UTMwMjJpYllrbUVOMU0ydDZyZ2lmc3hGcmFhcjMrdEFHRzFrZnRsMTFHemQyQVVGYU5hMGFJTTdLeFozTlJkby9BNENYU3V4UWJnbXlzaTg1czF3Sm9FVXlkRVlHSDJqNVVJU1orN0hTMnRIamxWWjkzR3JrcUVZS3FtbkZDL3Z5ZE5SMDNqRE5VZHFjSVI0ME96U2pRUGZFWCIsIm1hYyI6ImU3MDYwYzkzZDZhMzE5M2FkOWU0ZGU5YmIxYzhiNGM5YTJmZjY0ZTQ5MTkyOTA3NDFiMzIwOGE0NGZmMWRjZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+