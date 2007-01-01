+7...+8 °С
Обнинск

Калужское село останется без воды

Дмитрий Ивьев
05.11, 16:35
0 155
Ремонтные работы пройдут в четверг, 6 ноября, в селе Маклино Малоярославецкого района.

Воду отключат с 8:30 до 18:00 в связи с переключением участка водопровода на улице Радужной после капитального ремонта, сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

- Отключение затронет частный сектор села Маклино, за исключением улиц Центральная, Железнодорожная и Заводская, - пояснил он. - На это время для вас будут доступны ближайшие водоразборные колонки: ул. Заречная, дом №19а, ул. Центральная, дом №39в.

