Главная Новости Обнинск В Боровске будут судить двух работниц ломбарда за кражу девяти миллионов
Обнинск

В Боровске будут судить двух работниц ломбарда за кражу девяти миллионов

Евгения Родионова
05.11, 17:44
В среду, 5 ноября, прокуратура Боровского района сообщила о направлении в суд уголовного дела по краже чужого имущества. Согласно версии следствия, две местные жительницы работали товароведами-оценщиками в ломбарде города Балабаново Боровского района Калужской области.

— С октября 2021 года по май 2023 женщины забирали из кассы денежные средства на общую сумму 8,9 миллионов рублей. Для того, чтобы скрыть преступление они использовали сведения о клиентах ломбарда из архива и оформили 259 фиктивных залогов на их имена, - рассказали в ведомстве.

За преступление они могут получить до десяти лет лишения свободы.

