В Боровском округе выявили 86 неисправных пожарных гидрантов

На еженедельной планёрке начальник пожарной части № 11 Роман Боровик сообщил, что в ходе месячной проверки в городах и поселениях Боровского округа было обнаружено 86 неисправных пожарных гидрантов. Об этом 5 ноября сообщили в РИЦ Боровского района.

Глава округа Николай Калиничев назвал ситуацию недопустимой и поручил срочно приступить к ремонту. Несмотря на то, что гидранты находятся на балансе водоканала, средства на их восстановление должны быть выделены из муниципального бюджета.

По его указанию, за неделю необходимо привести в рабочее состояние как можно больше гидрантов, чтобы в случае пожара сотрудники МЧС могли оперативно подключиться к источнику воды.