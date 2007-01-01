В Обнинске восстановили трудовые права инвалида

В среду, 5 ноября, прокуратура города Обнинска сообщила о проведении проверки по соблюдению трудового законодательства должностными лицами магазина электронной техники по обращению работника-инвалида.

По словам прокуратуры, работодатель нарушил требования трудового кодекса.

— В 2024 году инвалид, находясь в отпуске, попал в ДТП и был вынужден перенести отпуск из-за временной нетрудоспособности. В 2025 году Работодатель стал удерживать более 20% зарплаты в счёт выплаченных в прошлом году отпускных, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура обязала вернуть удержанные деньги из зарплаты в размере 15 тысяч рублей. Деньги вернули.