Обнинск

Обнинских водителей просят не оставлять машины на проспекте Ленина

Дмитрий Ивьев
07.11, 18:31
0 205
В субботу, 8 ноября, в Обнинске состоится традиционная сельхозярмарка. Торговля будет вестись с 9:00 до 16:00 у дома №240 на проспекте Ленина.

Горожане смогут приобрести свежую продукцию местных фермеров и производителей.

Организаторы напоминают водителям: не стоит оставлять автомобили у автобусных остановок и на проезжей части, чтобы не мешать движению транспорта и пешеходам.

Следующие ярмарки в Обнинске запланированы на 22 ноября, а также на 13 и 27 декабря.

