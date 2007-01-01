Обнинских водителей просят не оставлять машины на проспекте Ленина
В субботу, 8 ноября, в Обнинске состоится традиционная сельхозярмарка. Торговля будет вестись с 9:00 до 16:00 у дома №240 на проспекте Ленина.
Горожане смогут приобрести свежую продукцию местных фермеров и производителей.
Организаторы напоминают водителям: не стоит оставлять автомобили у автобусных остановок и на проезжей части, чтобы не мешать движению транспорта и пешеходам.
Следующие ярмарки в Обнинске запланированы на 22 ноября, а также на 13 и 27 декабря.
