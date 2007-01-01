В Обнинске водителей просят не оставлять машины возле ярмарки

Торговать будут с 9:00 до 16:00 в районе дома №240 на проспекте Ленина.

- На ярмарке можно купить продукцию местных товаропроизводителей: мясо птицы, кролика, свинину, говядину, баранину, а также яйцо, молоко и молочную продукцию, рыбу, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мёд и плодоовощную продукцию, - прокомментировали в администрации города.

Водителей просят не оставлять машины у автобусных остановок и на проезжей части.