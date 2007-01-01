В Обнинске проведут отсыпку дороги на улице Железнодорожной

Ранее мы сообщали о проблеме с ремонтом дороги на улице Железнодорожной.

По словам местных жителей, дорога, которая ведёт к тоннелю под железнодорожными путями, находится в аварийном состоянии: выбоины, разрушенный асфальт, трещины и деформации. Ежедневно сотни людей рискуют своей безопасностью.

Администрация города Обнинска прокомментировала ситуацию:

— На обозначенном участке специалисты проведут отсыпку в этом году.