+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске проведут отсыпку дороги на улице Железнодорожной
Обнинск

В Обнинске проведут отсыпку дороги на улице Железнодорожной

Евгения Родионова
05.11, 13:10
0 311
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее мы сообщали о проблеме с ремонтом дороги на улице Железнодорожной.

По словам местных жителей, дорога, которая ведёт к тоннелю под железнодорожными путями, находится в аварийном состоянии: выбоины, разрушенный асфальт, трещины и деформации. Ежедневно сотни людей рискуют своей безопасностью.

Администрация города Обнинска прокомментировала ситуацию:

— На обозначенном участке специалисты проведут отсыпку в этом году.

Новости по тегу
обнинск
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijd1L0FLVmtadk8vc3ZlK3lDNVRBTVE9PSIsInZhbHVlIjoiUXM0eTdZMll3bURFUUZ2K3prNUY0eUhzUS9ieHVtT3lwYzB2WkpSZUZxNTUrR3RqcG5Vd3dZbFlPV0IxSFdobGNrZkZ4RGJiWmdPYlI2QnM0d0lhMzJMTnpGWksyUmZOS0t0VjJqakVLN1lEaWgveHNyQlA3SHNnNXhZMEtmL3RtbjVHNG1xZ1NjL3FMWXM1alVsYSs4cUNHenRhbVlac3BZRWs0S3dmbjI3VXh1emZUMk5Sb25Lc1VyL0ZsaEt3dEJVTklDNE11YytIdXlnVUZyUEhsUEhZVmpRMm91ZnhlS1N6UVd5MU5WSG92QTZ1SzY2dDV6UlVWaVBHMW1hTzducE5yTnlGYy9JRE03QlFReVFBa04vbUpWSUtmdzJ4YXN1ODZRV09QSDN3MjBRSDNZSUJyejhERlpqTTZjaDZ4dDE2MUxsam9BVEVvdW1JRmtXOEJteTdrM2ZaZWZOeGxWNnNrTXFjdGJMeEZXRUkxa2VBZG1QZzJzT2RKbGUrR1hHVUttc2JzL29hZG9QWEdSWWZueE1SUWtCMFdqVFBHUUJVbWgzRjMxMlFvRlA4bmZyMW1WaDUrSzFRYUNOZCIsIm1hYyI6ImEyMTE2YWVjYjUxOTU0YmM5NzI5NzM4N2ZlOGU1ODQ0ZTliNTMwMmQ4MTg0ZGEyM2E4ODAyZDMyOThhYjgzZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZIWHRiN2hIektDeVFMeGFZbGlITVE9PSIsInZhbHVlIjoiUis3eFQ4RVlLMlVNdVRRUDZ3QWgrdGJOcm1KYTJBOU1ScEtSazVhcHhlTjQxOTJ1K1BTU3hUam5ERUx1Y1NSdkUvNzdKNnhmeTZjMWFQWVJtNDE2SVUzdTFvSVh4S3NFekZXSm0xWStMbHJwSFc3aWY1U0dpTkQwbXV6Mld4czB0Uzlsck5HTkVxOUVyUmMzMFhsbDQvMmlnT0l4alF2a3VkV1hMaFFhRHNvYlZKejlDWnlEc3hjNWNKRmJzekMybjdidDlCRTQ2VUlPUm53a1FubzR4T2N6cTVNbVB0b05jR2M3Q0ZTY3EybnZBY25vU1M5a2lzcEVvOFM4U0E1ZUJqRFRIZ1p4emtpNElNd2ptZVRpMFFFNU95VFpDK3gxNU5EQ0pKbm0zeXlzek5SWXlOZVF4d2JqY1lpUk4zVnFxS1pWSHVLOU5mWjRBdk5JVXNJaGFrZDNwR2tsRTNyK2tQTFo4Y1NOY2U1QVZHdEdNT1pVM1JLeUs4UnkyKzBZRERwYzBSYWVNUno2QXBYeW1WVUh3UlpVcmNlSUQvcllzVjhZUEtSZkoybFB5L0xFZGl6TVdiWUFuM3BYbTZsSVNhRnlzdFhHQS94aTV3R0pxdmJYQkJkUHVYaDJCR3V4T0ZKYjl6ZTJsSHRKeFRDQ3k2SFVxUGxoTzNqUWsxSHRFWHliRlBJTmZmZngvL0pUS3hseEJ0RXh5UUJrL2sxZmkzYTN3eEVseU9sTjBoY2JBWUs3YnI5Ym9QU0FnMVNUTUdiSkwyb1oyTnBveDRSR2V2S2tYZFo0SzNLeFRydzZ1cnlPdmxpSCt4N2hPRU1GSGRVTWJUbFRadlhPRGF5ayIsIm1hYyI6IjMyMTBkOWZmNjgwNGM5NzM1YWYyZTRlOGFkYmZjOGU3OTUzYWJlZmNiZjMwNzViY2FlNTkzM2EyNTg0NGY0OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+