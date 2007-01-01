+7...+8 °С
Обнинск

В Обнинске жалуются на неприятный запах

Дмитрий Ивьев
05.11, 10:33
0 271
Он ощущается в Старом городе.

- Понимаю беспокойство жителей. Рассказываю о причинах. На очистных сооружениях идёт капитальный ремонт - работы давно назрели и крайне необходимы, - прокомментировал в среду, 5 ноября, глава Обнинска Стефан Перевалов. - На днях специалисты заменили заслонки на двух секциях аэротенков. Во время ремонта старая линия работала на пределе возможностей, из‑за чего в отдельных районах и появился запах.

Сейчас специалисты восстанавливают активный ил в секциях аэротенков, которые временно выводились из работы.

- На это потребуется время, - пояснил Перевалов. - Предварительно до конца недели. После восстановления ила интенсивность запаха заметно снизится. Пока окончательно завершить работы быстро не получится, идёт капитальный ремонт первичного и вторичного отстойников - это масштабный процесс. Но эти работы ведутся.

