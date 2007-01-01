+7...+8 °С
Обнинск

В Калужской области 19-летний водитель ехал по встречке и врезался в грузовик

04.11, 10:05
Авария произошла днем в понедельник, 3 ноября, на трассе А130 в районе Малоярославца.

По предварительным данным полиции, 19-летний водитель «Лады Приора» пока кой-то причине двигался по встречной полосе, пока не врезался в большегруз «Скания».

Травмы получил сам молодой автомобилист, а также его 19-летний пассажир. Врачи оказали им помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

