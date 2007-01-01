+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске впервые прошла гимнастическая Премьер-лига – новый формат соревнований для профессиональных спортсменов
Новость дня Обнинск

В Обнинске впервые прошла гимнастическая Премьер-лига – новый формат соревнований для профессиональных спортсменов

Первый Кубок среди клубов по спортивной гимнастике разыграли команды «Пантеры» из Владимира и «Чародейки» из Обнинска.
Владимир Андреев
03.11, 15:07
0 235
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Это новый формат, очень интересный, зрелищный и очень звездный, - пояснил министр спорта региона Олег Сердюков. - Соревнуются две команды. Спортсменки из обеих команд выступают на 4 снарядах.

Примечательно, что обе команды возглавляют олимпийские чемпионки. Обнинских гимнасток вывела на соревнования Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира.

У Владимирских спортсменок капитан – Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира.

В результате девушки из обнинской команды «Чародейки» победили соперниц со счетом 15:3.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRyN2xVRVduODVNSFJ6SmVGNFFXTlE9PSIsInZhbHVlIjoiM3VwTG5MTWU3c0I0czY3a2Z2UFE1cUgxK2ZzeWJ0anRLV1VrSUhaN0djRXVRZWh3YzEzSWYvUHZXeU9lcUMydno0NHdXeEpxT2FickRHZ2Q3WURmdDdnTHNLeGx1N3J0MnVONW9HQWVZR0IrSEVDdzFCUWk1TG5OTXpaWmZNb2VIQkFOZ3lOd0FQNDdnVTcrYVJ5cDFoS0hVOTlyLzFoa0FvcjFXQmdXTCttN0tQUzlXdFdtNElCYnh5NXpzVHh3TkpxY2dUQ3B4d25qak5IRWd4ZGMycnRUd254eGtvTldnQkRxdjNmRzQyQ0w5RXV4c2hBVmprVEFzUUNTSHp5NDJucDhVL0hQT1V2SXc0eTFuQW1nZVNCOTNJcElTb1g2NEdZcFhxdG1RbUswVWhQVmJYVExERUF0VDhmT3pHYVp2YjRVYkxrdXBTMy9WbzF1OXd2dTBpbXp5NzFyeHpqL1B2RGNUME5MWXlrdjNESXlZR0hCTFprcWJ2RVF5M3FON3FnUE1ULzQ4Mm9zN1NqcmZmQlJuYlJlMjkyWlNJdFB6bWZKRE85NitCcDZZYWdFSzFyWjViN201cjJxT3VQOCIsIm1hYyI6ImE0MzgwZDBmODczMTRhYzQ1YjRkNmQ1ZWZlMDJlZDgxN2U0NGI4ZjM3ZGIyZWZhY2RiZDk5NTVmNTdhMWI5NGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRlRDJqTzdqUXJtWTB0d3lJQzVLS1E9PSIsInZhbHVlIjoiQUtySDZPV29FS2Y5TDNvYVU1dnB3c0dFVFpUR2JqSVlPRkpJeThlb04zNitDNnQ4VVBjaTNXTTFwUEt3MU9YRFBRb0w1QkR1WXp1d290Z3pROXlMeDF5amdsZjNIUXdKSnZEZk9raktLUTNjRGJqYnRHWk1mWFRHeGp3bHJPUEU5UW5CWjRZYi9DTVBjNk9OdGl3SlZaSDlEZHRLc2JPdlNXalE5WmhiR25SeVVsM1dwWENKQ2VOS081RTVVMGxISGdvemVaVXpnVTlOSmFMRXd2NjArWktTYkRMVGowbll4SEVyVzBNRnQ1WUp5TDBZeldLOU9abFF6dlI3SS9vVlF2SjVxNmZWVFliQjB6YVZjNlJhVE5RR1BFVy9mQjNCZnJVRi9SV0MyZDcyWk56V0x0UzZyZnFlU2ltWnNXc1NjVWgzdTJ1a3RMaG9PYVZXaVZXVDdPRGV5V0oyYmNXQ2VjdXFoblRhTUZOVFhMZ2R0V1k2enEveXB0alZUTzhvbEF5bm5ic2ZoSFEzOUo1ZXpQQzgyTWE5OW9HRG4xQ1hpMGtzOWxZcFJRUGpOUVYxOVhrOUVtcy84enZJanlGb2krd2ZPUTdPQk0raDJwM3pDMFI1OForMXVpN0pqSzNSNFVVSWRrUkNzeGd1UTVMSnFxa3p6NUNQOEZpcGVaemxjMVZNWGJSTXlqd0w3MFRmV3BFSXowMGxvMU9hNjMxZlkvd2dtcHNYQm1DM2wwZ3ZrOFBGYUVwalA1d3hscWpOVWE1bzBORGN4NEE0RXVwVnVSSm4zaDFURG91c3hLUTVCKytQWG1wdXpBZUk1T2lTWFpVRVV2cS9uS21yeXFPRCIsIm1hYyI6IjEwOWI4YzlmZmY5NWI4NWJlYTMyYTUwN2YxYmVlZGU0MDllOGE3YmQ3ZTQzYjY5YWI4ODg0NzZjZjliNWFhMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+