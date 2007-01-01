В Обнинске впервые прошла гимнастическая Премьер-лига – новый формат соревнований для профессиональных спортсменов

Первый Кубок среди клубов по спортивной гимнастике разыграли команды «Пантеры» из Владимира и «Чародейки» из Обнинска.

- Это новый формат, очень интересный, зрелищный и очень звездный, - пояснил министр спорта региона Олег Сердюков. - Соревнуются две команды. Спортсменки из обеих команд выступают на 4 снарядах.

Примечательно, что обе команды возглавляют олимпийские чемпионки. Обнинских гимнасток вывела на соревнования Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира.

У Владимирских спортсменок капитан – Лилия Ахаимова, олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира.

В результате девушки из обнинской команды «Чародейки» победили соперниц со счетом 15:3.