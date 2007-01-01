В Боровске мужчина избил знакомого монтировкой
В субботу, 1 ноября, прокуратура Боровского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя.
По словам прокуратуры, мужчина избил монтировкой своего знакомого.
— В августе мужчина находился вблизи одного из магазинов города Ермолино Боровского района. Между ним и знакомым произошла ссора. Он нанёс ему не менее семи ударов монтировкой по ногам, - уточнили в ведомстве. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
