В Боровске мужчина избил знакомого монтировкой
Обнинск

В Боровске мужчина избил знакомого монтировкой

Евгения Родионова
01.11, 13:18
В субботу, 1 ноября, прокуратура Боровского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя.

По словам прокуратуры, мужчина избил монтировкой своего знакомого.

— В августе мужчина находился вблизи одного из магазинов города Ермолино Боровского района. Между ним и знакомым произошла ссора. Он нанёс ему не менее семи ударов монтировкой по ногам, - уточнили в ведомстве. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

