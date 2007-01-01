+5...+6 °С
Обнинск

Губернатор отметил развитие обнинской КБ №8

Дмитрий Ивьев
01.11, 10:35
За последнее время в Клинической больнице № 8 открыли модульное приемное отделение, восстановили детскую водолечебницу, открыли кабинет эндоскопии, сообщил 1 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Это результат нашей совместной работы с ФМБА России, - заявил глава региона. - На укрепление материальной базы больницы Агентство направляет серьезное финансирование. Это отмечено ведущим деловым изданием о здравоохранении Vademecum. В рейтинге издания КБ-8 в топ-100 лучших федеральных медорганизаций страны. В прошлом году ее финансирование увеличилось на 21%.

В рейтинге КБ №8 оказалась на 60-м месте.

- Но это из тысячи федеральных клиник. И если посмотреть на «соседей» по рейтингу – это крупные федеральные медцентры, клиники регионального значения, - пояснил губернатор. - Важно, что положительные изменения отмечают не только эксперты, но и жители. Работаем с ФМБА дальше по улучшению качества медпомощи.

Он также поздравил руководителя Агентства Веронику Скворцову с юбилеем. 1 ноября ей исполнилось 65 лет.

