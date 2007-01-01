В Боровске восстанавливают уличное освещение

Подрядной организацией уже устранено большинство проблем, о которых сообщали местные жители.

- Одной из первых была решена задача на улице Берникова, где частые перебои с электричеством были вызваны изношенным кабелем, - прокомментировали 31 октября в администрации города. - Специалисты заменили его на современный самонесущий изолированный провод, соответствующий актуальным стандартам.

В планах на следующий год установить ещё пять автоматизированных систем и начать работы по ремонту декоративного освещения. Также планируется провести модернизацию линии электроснабжения на улицах Ленина и Мира.