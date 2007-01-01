+6...+7 °С
В Обнинске участок тротуара "стал" парковкой

31.10, 18:00
В пятницу, 31 октября, житель Обнинска оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на проблему.

По его словам, на участке тротуара возле дома №123 на улице Ленина паркуются машины.

— Когда мы упустили момент, что этот участок тротуара стал парковкой? Почему закрывают на это глаза? - возмутился местный житель.

Администрация города Обнинска прокомментировала ситуацию:

— При въезде к зданию установлен знак «Движение запрещено». По правилам дорожного движения запрещено движение по тротуарам. В адрес Госавтоинспекции уже направлено сообщение для принятия мер.

