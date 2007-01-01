+7...+8 °С
Обнинск

В Жукове перекроют дороги из-за крестного хода

Дмитрий Ивьев
31.10, 14:27
Он состоится во вторник, 4 ноября, сообщили в местной администрации.

С 12:30 до 13:00 будет перекрыто движение:

  • по ул. Советской,
  • по ходу движения крестного хода: от Храма Владимирской иконы Божией Матери (пересечение ул. Сельхозтехника и ул. Советская) к мемориальному комплексу Г.К. Жукова (до пересечения ул. Коммунистическая и ул. Гурьянова).

Объезд в этот период будет организован по улицам Гурьянова и Партизанской.

