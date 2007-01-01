+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске отключили холодную воду на трех улицах
Обнинск

В Обнинске отключили холодную воду на трех улицах

Дмитрий Ивьев
31.10, 10:13
0 224
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы на сетях проходят в пятницу, 31 октября, сообщили в филиале РИР.

До их окончания холодной воды не будет по адресам:

  • пр. Ленина 2/4, 4/3, 6/4, 8, 8а, 10,
  • ул. Горького 7, 7а, 11/1,
  • ул. Пушкина 1/3, 2/5.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im12VVJEWC9YUnh2Q0EzMlFIakhjTFE9PSIsInZhbHVlIjoiZG5Qb3pjdHR6T21QN3NSWk5VUGF2QUw0YVIxcFRzQmNuVHNQUE1OZjlST1UzYXJId3ZORnBrbXg0cG4ycUNEdnI1cERhRVFJNENCU1A0bU9YZlVBRzRzSmM3U05lTTlwL015dTZxaFRXUXk1bkRmNEZmNEFKbm5KQ2FoVTQra1IwdXlJQUlFWU93b0VYbGZkUUNGeDNEWVlOUUszSWVRekQrOHVFZW9ZQkp2cnJ3dHA3WCtXV3ZmSEttdzZPaVNDeThwWVh1QU1IUHlITlJtN0JzSGJETkhKak5VQW9scFdWT3AveWNtKzRoNC9pbjVUMXRkM2RuUnQyMGx2MXc5bG0xYnhEdzlaQnhlZDRRbnJWSWF1NjBqV1FlOU9qQ21xQkNleXk3aHpoZkE5OGc1ZjRLSDcrSnJZYVpiRHJiVCtiQ2taUGE5Qk5VT0l2SlZnN1NhdGNjc1p6dzJBazhySkowWU1yV3FpVCtkWmhFUFJOd1kwak05MUJ1bFZPWUNtdkJkNlRFeU5aVXZvR3MyemJBUmd5QkpGUGRXU2lob1BhVHJPUC9waHZ2L2hEVktuNS9qZWRmL0E1ZjFwc1V5eiIsIm1hYyI6IjJlNWQyZjNiNWM5ZjcyZWE0NTZkY2M5ZmZhYTE5NDEwNjhkMjA0NGZhZDYzZTlhYjExMjQxOTlhYmQzMGQzYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijhob04zY09sV2JyUVJqS1BaVDVTUlE9PSIsInZhbHVlIjoiRForZ0dBeUJjMXp0N3hQa1o2ajNVU05MbkJ4a21wREZmdFNlQ1JMRmZWRkw0UkFBOVdjampXYnpHUktwSmpJb1dxUVZydHd6RUovRml4T3pVMzg4YmpiakUvdFp1WFFtM3RnVjJ2TjRpUnBic0NISXJRK3hPWXNXQ1VQVUtQaDZjeDlnbnBlcGlDMGRYWXc5OW9vbGE3RkYzN3lwL08zNEkxTXVxNWczMEE3ZStWbFYzMzJsZlhBREhSZDFud3EyYmZiZVhBNkRsUjhCMmU5TXh1NkM0UFFHYmFVbEVSamR0L1VVVkZPNHlRV1dFSkNrOVdFL3JTVjd6RHF1RVVqODRmcklQRWxCSjU2QUlHeG9udG9BSUVzVFBzN3ZGQ0NleEhkOFFsWXk3K2dBaXYzYVJCMTVKOXlIc1Z0cEN2S3pvYzArbGJMblI1YXJpc0s0L25IclB4a3NVSmw5bHR3WUV3NXhqZUsvbDFQbHhKS3I2RWVWOERjbDFXa05JcDA5UkNTenhJRytwZ2lVWlgxRFI3VG5YR2x6RkQvZWZROWRxQ0d4SEdLa2N4UGFZQWpCMnpPNXJNamhaSlZnRnNMaEg5bFNIUVdWTVR0YU9kbFRBbjVzVW5SZGJjNkNEZmxsNjcyVU9OWUhJOVJ5Y2pFb0pwbElTbENXMVlicWVLQVIwZjdQeGpiZTUrWlk1Slp4SkxpVUhSZHNidEhtVWdRYStGRGQ4V2MyR3VyRlVNM0lmZHRVcGVJNE42NWpFNlJjRno1ZDEyUGlCOW1pbzV3RVAzQXpyalJ1Zzg5U2NxdEdsRnJZSTBjNzcwVXl2RjRub2NSYnE4MEF6cnNaeFZOOSIsIm1hYyI6IjgyYmFlNTU3NGQyMjE1ZjA3OGZjM2EyMjMyZDhjOThhZWFkYWM3N2I3NTQ5NmE3YTZhMDFkMjI1ZjVjOWJhMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+