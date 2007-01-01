В Калужской области попросили навести порядок на территории у многоэтажек

В четверг, 30 октября, жительница Обнинска оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой привести в порядок территорию у домов №97 и 99/1 по проспекту Маркса.

По её словам, состояние территории ужасное.

— Рядом с домами деревья. Деревья старые, падают, там прям бурелом. Это рядом с жилыми многоэтажками! Нет ли возможности дать указание привести в порядок? - рассказала местная жительница.