+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Николай Калиничев возглавил Боровский район
Обнинск

Николай Калиничев возглавил Боровский район

Дмитрий Ивьев
30.10, 15:44
0 389
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Такое решение в четверг, 30 октября, приняли местные депутаты, сообщили в Районном информационном центре.

Калиничев и ранее был руководителем в Боровске. Однако после муниципальной реформы, когда все районы стали округами, сейчас идут переизбрания глав.

Калиничеву 47 лет. Он родом из Калуги. Окончил химико-биологический факультет Калужского государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского и Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhWNC9tejV6WDVMWi90VURwT0dCWEE9PSIsInZhbHVlIjoiTkxWMUVOQVlPNVFCRVJXUVgvVit5Y1dVQUJXZ1prU1BtV2NRbE5iSkxENFBndmdRVTFZMXFPcFRIejliZTVWUllGb29JcDNUQ1JLbEt5V25VMHVkME05cXZTUUVBZVdZK2JIMHlGd25CTjV3eXlCREs4ZVlPN2lXNDBwQUs4bFNxMXZQaEFLcTVPVzlsNFZ0bXVOTTZaVGVIRE5UVEZrbWt4aU5saURlY2N3Q0JBSVpSYmJlSXY5NmRpVGR3UW1Xc2preXBqL3VWejljY1JpVmZJVURWVi9NMGRsWDZxSHpXOUFUcmh0bHh6R2hqMU1pZ2RXK2NJb2dsZHN1aDEyQzJ5Nnd0cmdlSS9MSHc1VWs5OFYvbkN1ckZMa1BXV1JTRlQwTmkwYS9qMXZuRGhKUDBINkx0OVVpWjVwMGk4OXpNNC9xS0FoeEs4ODV5Y2laeE05cDZ0L3oyaG1NN2xqNmhsTGJET3V1SUFZclNvcG5Gc0liTldSMWhIUWFHVjQrWVgydXBWTUdnbkFqMk5CSGF6MGdtUGhUNlJzRHJSVzBndXVsbU1BM1g1UTlNdnlaZTlvUVViS2dFQmF6cjRvVCIsIm1hYyI6IjJmODk5Yjk0NDU3M2M4NzNlNjEyMWFmODk5ZTMyZDQwM2Y5NjcyZmRmN2IwOTI5MmVhN2EyNDlhMzg0YWZmMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkExQ1M1VnNUTi9CUmhQOG9JYXhHWUE9PSIsInZhbHVlIjoiajJVd01oNWk5WnBLdkk0TkpwOURXM25tSDJtY05pZDRYRnhYeUkxRVN4WGlrZ2ZhSHdnNVhVR3E3eW1ZdW5oSHE0YlpqYStod0RuVVo3eHlrc2xvdjk3aWdqSGtJV0Q2VXplUzQ1bi9BU1llVnAxelFYWEpMSDhwcFg0bkxNeCtqRDRXRlFCaHFxa2F3OS9rWFl5ZU94RnVPR0R0eDFqWDNYSFp2QkJEVTVmc2RpNWJBWm9HbkJoaFArdlZWM0dtMTVzU2NOZ1VTc0FUS3pSVlVNdmRxMmIyQ2ZqcXowUms4OHUwMUo4LzZHMSs3Mm0vT1JtNUhxeE4rNjJicjBBeHJOWSswSzZEcWtuamQ0K25SdE11bFhHSjNtNXpMQnVMY1hiV1dTeXVSVlBNRmF4eVkzdkFZY0hJcnBMMlBmMzN1Uk1CcFRJK0FoWmtmMjRwUEhHRUpWd0F3VDNSSEZRQStETlVVSnlHMW9RK3JXcjZXM0FGZlZtZ1JpUklWR1BiaEZqalZQTXRpVTQ2RFNBcTVUU25jL0U4MDBqUktPUExSY2xpa1piTk9MTEpkS3JmcjAzZEYyS0txNG1rNUlLM3lQK0xVR0NlL0IxLzRVem0rUFU2TCs5c25KeDJXaStzUmUxOVo5TWdIZlp5ZjdYOGZKRlROMHp2cXBHMm9WZHJWcjFLbUdwVXlHTGdIeVlubFlXRVlRTFpNWVFEeWlCc2hpMXlBcTArR3NHeWlUTVRRR1FhbUtvdmovb29YUjl2dnBEbkRQQ2hxVnpxakxvVHRHUkV2TE9VT2NzNld4bkhZazV1bGRRSnN3TTFnY0NHblhnTm1UMUlhOHFFU1RkUSIsIm1hYyI6IjUwYzkzZTNkODU2Mzk4YTQ1ZDQxZmExMGE1YTAwOTFlYTI2ZWRmZDIyMGZhODBlYWRlY2RjOWZhYWJkMTZkYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+