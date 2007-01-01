Николай Калиничев возглавил Боровский район

Такое решение в четверг, 30 октября, приняли местные депутаты, сообщили в Районном информационном центре.

Калиничев и ранее был руководителем в Боровске. Однако после муниципальной реформы, когда все районы стали округами, сейчас идут переизбрания глав.

Калиничеву 47 лет. Он родом из Калуги. Окончил химико-биологический факультет Калужского государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского и Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».