В Обнинске рассказали о графике работы больниц на праздники

В праздничные дни с 2 по 4 ноября поликлиники Клинической больницы № 8 в Обнинске будут закрыты. Не будут работать поликлиника № 1 на проспекте Ленина, 85, Центральная детская поликлиника (корпус 2 по тому же адресу), а также её филиалы.

Кроме того, закрытыми будут кожно-венерологический и противотуберкулёзный диспансеры, поликлиника Центра профпатологии на улице Горького, 11/1 и стоматологическая поликлиника на проспекте Ленина, 99, сообщили в КБ№8

В то же время круглосуточно продолжат работу взрослый и детский стационары, а также отделение скорой медицинской помощи - все в обычном режиме.

Для экстренной стоматологической помощи в праздничные дни работает специальный кабинет. Обратиться за помощью можно в приёмное отделение по адресу: Обнинск, проспект Ленина, д. 85, корпус 15.

В случае необходимости вызвать скорую помощь можно по номерам: 103 или 112 с мобильного телефона, а также по городскому номеру +7 (48439) 30303.