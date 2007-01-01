В Обнинске мужчина пытался зарезать свою мать
Кровавый инцидент произошел 25 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
40-летний мужчина задержан. За попытку убийства ему грозит до 15 лет колонии.
По версии следствия, он был пьян, поссорился с матерью и несколько раз ударил пожилую женщину ножом. При этом пострадавшей удалось вырваться и выбежать на улицу.
Врачи оказали женщине помощь.
Сейчас ведется расследование.
