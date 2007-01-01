+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске мужчина пытался зарезать свою мать
Обнинск

В Обнинске мужчина пытался зарезать свою мать

Дмитрий Ивьев
30.10, 07:32
0 403
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Кровавый инцидент произошел 25 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

40-летний мужчина задержан. За попытку убийства ему грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, он был пьян, поссорился с матерью и несколько раз ударил пожилую женщину ножом. При этом пострадавшей удалось вырваться и выбежать на улицу.

Врачи оказали женщине помощь.

Сейчас ведется расследование.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNIR3FnNmlncUhQQ25TVmhIQW9mWWc9PSIsInZhbHVlIjoiT1d1czYrN2h2RUVTaTBiSVhCYTZISmplb2hMcE1rU1dTSWczaWdBK1p6U0dORzV4cGhXMUVWT2c4dWpjcE1EVENDeit0NE9uV2hzWlIva3FxZ1JWLzhBeFY5TmJtQzRkdFU3SUVwVTZnQzlJOHJLRUpmY0VEQ1AxOVhHOThWc0JSb2h4bUk4L3pyczNNelJ4RjI4cUI4SjBER2VNN1BjU3FZdnliS0hjNGdQK3VRM2IzZmtlSjlYSUxzSzdhRDYvQWxhWnVEWm1zcXNiTERaa1Y0dnc3blFQWktiK2xSbGt2Q2pPWC80YW45SGs1QkgrcFp1NU4wZGFaWjk0UWpDcUlYWVR6TkM2Uy92YjVLaStxL1MyazJkWm5EUDlXYkVyYUhoUFltRDI5NlN6ZXJrQ2FvQjV2a3dtUEhZM3d5K0hyejZmVnk4VHFtMUhHVWJkRWJTaWd5UzU2a2NOTmdBYStOZnpDL0k1bzNCaDdzNHpWM2lpK1lhMHZSTlFzUE5QUy9GYnAwVGplQlNCYWp6RmU2QUpQYnVSSzNFazVIRTJQendySEtkZzQxVnd1blR2cWFabHNkRXRXRW95VTNmMyIsIm1hYyI6IjMxYzNkZTIxZDdmNzJhZjMzYjk4NTQ3ZWQyNjRiZjA1YjYyYmI2OGVkNTI1ZjFlY2I1MWRhZmRmZGYwOWNkMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM3ZlVBejEzOFZ1MU5OZG9paVU2U0E9PSIsInZhbHVlIjoicUU3WDBhMnV4MDludTdhZUhUakZMMjIzeUx6UUl3VG1JNytUQW52dFdqN3I5QThLcTJMUDNNKzl6azV4aThCTndNTnkxNmR2bGFkNmhOTVUyZTYySU00Y1ZEYWNEOVhka3JtWlpMTjlaUk93M1I4REVsbnMycTV1RUoyWTM2WFlIWTNtMHFoZk1yeDNPTTdCTmZncU5EMnNwdTE2RTJvcWU0WTc2b2k3UGY0QjRFTGl2dWxGZ01qd3NaTHdlOXlvS1hqZkpGRk8ySjZUWDM0U214NmcrMjFvOHEwdHc5MGpyenBBamNGWi94aVMvWG8rTkxmUi9TU3pwVitPRjlZcm1YSEhNZjhCU1MxOW1TTTA2cnZ1WmxXNWlXcyt4bVlLQ3JqS3lySzFRWWF3Ly9aUk04QWk0REQ0eklpaHp0azcvRkdNVjBtNjRkb1ZzeXI4Y01teDdFdVRUTzBRTFNBd0NmdnM2L1NCY2I2VTJaWGczNm9HNE85N2J6aGRwTXJySHVBRmdkWnBKcjMreGRudHVzei91cEtDTjZZT3FTc3dZQ2FHbEptbFhoSEZFSVNHS3d5M1lEQnIzbkpkMzUyK1dnK2xpbUVSaVlUSVFlaFFQQm1QQ3JlRUUveGx6MVhKMEdwOUdJK1pVcVM4cDgvSlk2MHRmLy9ZRk1haFcxcDBaTldVTThveEVnMWwrRU4vL0FFeHFPczRJMmF0OFYrQkZCNnJGYVhpeENYV0ZOdlVBVnpKdXNlTGR2OU94TjhrM3Z6ci8xSjZIbHFZOU5rZGF0Unl2VDVqOUVFMkZaWFQ1T1hHNkp1cmp5QTQ2b0kvY1p0YlEwQnNTaTJkSlV3UCIsIm1hYyI6IjRkMGIzOGM0YjczYzlmN2Q5NDdiNTk3MTk5NjFhZGVkNTRhYWMwYTBkZDg4ZjQ4YTIzMjljYzllMTg5N2U2NDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+