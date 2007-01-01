+6...+7 °С
Обнинск

В калужской деревне просят убрать мусор и найти дворника

Евгения Родионова
29.10, 18:00
Во вторник, 28 октября, жительница деревни Кабицино Боровского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему со свалкой.

По её словам, на улице Шахматной образовалась свалка.

— Там не просто надо вывести мусор, необходимо сделать огороженную площадку, а также необходим дворник, иначе проблема останется. Кто будет наводить порядок? Там нужен человек с граблями и лопатой. «КРЭО» не реагирует, на портале «Госуслуги» ответили, что сделают в сентябре, потом в декабре. Вопрос никак не решается, - рассказала местная жительница.

— Когда по поводу мусора написала первый раз, три дня не вывозили мусор, тут выросла гора как Эверест. Вывезли: с одной стороны чуть сгребли и сфотографировали. Пришёл ответ: "проблема решена". Едем мимо, а там с другой стороны контейнера кучи как были так и лежат, - добавила женщина.

Администрация Боровского района прокомментировала ситуацию:

— Поддоны и резину запланировано вывезти в течение двух недель.

