+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жительница Калужской области попросила включить освещение у детского сада
Обнинск

Жительница Калужской области попросила включить освещение у детского сада

Евгения Родионова
29.10, 17:13
0 112
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 29 октября, жительница города Обнинска оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с освещением у детского сада.

По её словам, ей приходится забирать ребёнка в полумраке.

— Темнеет рано. Приходя за ребёнком в 17:30 забираю его в полумраке. Где освещение? - написала женщина.

Администрация города Обнинска прокомментировала ситуацию:

— Освещение там есть. Передали ваше замечание, руководство детского сада будет включать его раньше.

Новости по тегу
обнинск
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikl6ZUJBS3Exd21kcUlhcjJ4R3Nvcnc9PSIsInZhbHVlIjoiVWRwZGsvSFZBTVNJYnhMQitqZVg2V2o3N01aMVN1dTJXc21XdXhNKzl0eWZjYVVCMUdLVGJuOEwvdFR0RHlwV2xJOWg0YVB3M20wUFJIanJMNGlBRUs4Qk1wR296WitUUTF4c3hOMVBhUTdmRTQ3clpEblJ5ZzUvOG5FZDJTNWxQbWxqZWt6Y1RRVGtIc1B6U213ZmtxVER2Yis3dmd4TXFEUEI3amZoQkp3U0IxN0NvcDllMFcrWWI3ZHYrQ1grcGUyQ0JGSXNFSi9BcmsyWTM1SHNINnFxRWpKT25sTkR5eDVTWFl1WFJQUlNpQ2N0a213MGZ4NmkyT2lRdXJDRG51N3I4cTBSSG1uc3UwTWRkS2hid3RKeWdnVldEY1BtVGhMVkF4VG1PUjVVM29DQ0kxcDFCK1VLZ2RUeHdRa0RpRERPdWRXM0p3ampzMytkZjJMV3NrcWJESjBPaFJqU3l0UDRDWGtCMUZkRkIyaGlGeXVobGx1N2tCQlJESXVRTFZTUFdSUFBoVDBveGQ4VEdEeXVGNlA5TDRqS0w1L0NCamo3cEhQNWtVMG1UMDFIVTdPUUIvU2t4TlVzc2pNbiIsIm1hYyI6IjE5MTM3ZjIwMTE2ZmJlNTk0ODljNmQ4MjI0ZmM1YmFlY2M2ODM2YTRkMDBiZDBiZWJjNDY1NTNhNmVmMjgzYTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikh5NVRSdVRBVFNtZjNiM25rU3lPOVE9PSIsInZhbHVlIjoienlLMjFIbytCZDR6SzQ2S2tJWUU3ekswZWtCdmRDTU42MW4rb2tEVVNscHY1aHozTGJlK0o3S3BMKzQrM25EZWkrQ0R3M2FHL1pSUXV4RVVWQVVXbGQrcVlSb1NEdmVBY3ZnbHNaM1QwelNXVWp1SHRHQ0MyZ0E4eGVMK2t2Q1BzTDk3Tzg1dVNXbmlHYkluRCtrVTVFQ1FoSmtUZE1rYXJRS1FObThWVDRoNWhRY1d5aVRJcWVYc0t5WnZnUVlFV1NvMVRQeUt6VHFpdElZV1RQNkMyeUFzWXAwY2dpckF5eHRCS2xvZkM3LzBLM3V6dEpGYVBxLy9WMjdEdGFMRDlmSTAxZW5Kb05lS0Qyb3RFVmlXdFJnOXJPamgybnVMMlQyb1NNYk43Y1liWkNkV2J2aVJSa21Yc0JJSGxPSytuRWU0WHFSbUZ0c2Q0RzI3MjlqQU0xRldFeXJwVDFQZFVsNjdnQ2p2TFAwNlJzSmNtQitRYk0vZlAvd0FLOTVTU2dCV25NbHBWaFFRUTZEZnB2MUZxcXdnSzBWa1JiMnAxOERFdUVsVEEvdnhpaE9JL2RpUUgxZENkZGtmRS80VmNNaENWKzVPc1oybG5wV0RLTGIvWVEyUjlTM0J1NC8xR1lBbnUydDVSMjgyTmkyQXhDbDZDNFlBMWROSllwb0hWbnNNOXJOY0h6NHpNV25SdzFOVWlMQzl4cVFYN2RPYXpGV0wvNHNoNVVKT0E0QnNUWTIrNTZLbDlrUE1MWXZQN1pDSnp5MDNGYmJoby96UUZxZ0hlMFhBWHNEZmVvNWRQYjczaEhYc1Qwc3ZVT1lQQ3VBT2FPWm9vUjMwbnVNcyIsIm1hYyI6IjkwMjg3ZWQ5NDJlZjZiOWFhZmQ4YjYzMWNhZWJmZWUzMjc5YjNmYTk5ODY4NDkxNDk1OTYwN2QwM2U5YTJhNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+