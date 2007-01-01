Жительница Калужской области попросила включить освещение у детского сада

В среду, 29 октября, жительница города Обнинска оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с освещением у детского сада.

По её словам, ей приходится забирать ребёнка в полумраке.

— Темнеет рано. Приходя за ребёнком в 17:30 забираю его в полумраке. Где освещение? - написала женщина.

Администрация города Обнинска прокомментировала ситуацию:

— Освещение там есть. Передали ваше замечание, руководство детского сада будет включать его раньше.