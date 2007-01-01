+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске назвали дома, где затянулся капремонт
Обнинск

В Обнинске назвали дома, где затянулся капремонт

Дмитрий Ивьев
29.10, 12:35
0 159
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 29 октября, ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов. Он побывал в домах, где возникли проблемы.

Один из таких домов - Ленина, 4/6.

- Ситуация вызывает опасения: крыша до сих пор не накрыта; по фасаду объем выполненных работ неудовлетворительный, - отметил Перевалов. - Запросил детальный план‑график завершения работ. Однако сроки уже нарушены. Будем подключать контролирующие органы.

Также подрядчик затянул работы на Менделеева, 2/1.

- Весной в ходе капремонта произошло частичное обрушение потолка. Сейчас подрядчик ведет замену перекрытия, - рассказал чиновник. - Жители временно размещены: кто‑то снимает жилье, кто‑то живет в маневренном фонде. Наша главная задача - максимально ускорить завершение работ, чтобы все как можно скорее вернулись в свои квартиры.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5peVZQZ3NaN3pUVjJ4T1NFQkVUcGc9PSIsInZhbHVlIjoiR05Ib1BVK2prRzBvUndOc1lqU0d0R1oya1lsdTg5QUNzdk1EQ3FWRnlhZHlMTHhBWFZ3RXZLNkVjVDlrVWpEcVlZb2FTVHdGa214QXgvL1ZFNytmMG9UWFJOR2kyNzh1a2xDaHdTS0RiZ0RZcllMT1RXbmR4cVFmeks0RDFEMUNKUWxvMGY5OTZqSUJ0S0x1ZlVZNEludDJ4V2xPUDNHSDhhNzhkUmtEM3dUUThsUE1RUEdsK2l0TjI2eFoyRUgzVGxSdTFFbHA1TDJLclFob2lFaVBVWUVNc21UaUxLb0RTdlNwTVp5MHlaV21uTU05akxzbWlUM3B2djNZdmZ5RVdoUXdZYkhib1AzcTNSMkhVVzA0ZTdPMmJQakJhdUdIQ05wNUVhUHNSY2VZZjRaRjRhUGpMY2hhQXNaaEVxZHRnMTFNdWNuZFpYUWFjcmtpN2FtVnk2K2NmZlFycmtDakpwSDFoV1lJL0RZRWFPNXdXaWdWK0FYN2ZHZXk0TjFIamk3cWFjc2hYOUNSckRVVy9RVlZkSEV1SmRtMlBuWkFiYzgxazNCVlovSDFFdXlsU1NZYjI1Wk1TTWNlblJHYSIsIm1hYyI6IjAyYTYwODFkZTA0ZDZhODI2YWYyNTg2ODhkODYyNWEzY2Q5NzAxZDBlOTNjOTNlZjg1NzQwYTkyZmI4ZGRmZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFnN0s1Y2hmMjRDSkw0VVF5VEwwK2c9PSIsInZhbHVlIjoiK3pFS05JU2JmL09sdGJmajdKbkJ2OFJITHQzU3lZN2VvU2ptQ0ZJbW4zT1BzZ2dnNmJNOVJjNTlmblJQTFhVNCtmZkZZMzI0VTk3dFRyZC9IWU9IbFNic3FRTlQ3QmRTeWxjMW1QWk9kbEhxUUxReWc3Y3o0THBiRElYMG56a2Z0VXVOam1PckxVRm9GVVN1WnVMbUZHNXZzb1JraVNzWGk5aDNVMlUzaUJ3L2RRUkI0TUtHZ1VTM2hDTklTMWEyVllDcEZDL01rSG5VenFGTDBDNkRvL3FlQzZmZHBsbEo2OElYcDkvYmFBZVNEUGpyMjBQMnlESWVlYWQxOXI4aytYZ011azhVZkc3c0RZMDFSMWNWTStwNTNBV1VPNlhRUjJYeE9KdTNTbys0bk5xUk1uRERSYmJlWkIzRW5jVWlhdDVCd2FMSmRrVWcrMnAxOE9ZMk1ibFBCVjM3MjA2d1h0a1BmWVZwY1l1RGlqZFAxNU9vOEtrNHFOZm81amVuVzlCbTFwcjh5NmM4VllXeC9PUStVY0dTVmRDSHVheDhBNGZrNzBnbTh0eElybElSeVlXYnlod1VWR1ZSRnFydUlzT3lSY215VFE4VWN6d1MvaFd6amJzck1ZSFNaNFZyTm45QXJuZ1hhTDRYMkVndFlDS1Mwb1o1dC81L1VQb3o5VlQ0MDNZMGV0NFRsWFB3ZGFnMHU2NXpZbkdHNHkrSWp1NVBuNTM4eDRFUkVwakRkY0ZPa3diYTZHOC9VMk54UHhSMHp3V1BpbXBZS0hsU2FnRlNIdm9zOEQzd1FCN2IrOG8vVVJyTm9jTW4yR2xMZ2Z3RjdxTjVERFRTby82aSIsIm1hYyI6IjI5ZGE1OTg3NmI4OWZiY2QyNGFjZjc2MTFkODhmZjA2YTU0NzcxMWE4NzdiNGE1OGQxNjMxNTNiNDkxNjM3NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+