В Обнинске назвали дома, где затянулся капремонт

В среду, 29 октября, ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов. Он побывал в домах, где возникли проблемы.

Один из таких домов - Ленина, 4/6.

- Ситуация вызывает опасения: крыша до сих пор не накрыта; по фасаду объем выполненных работ неудовлетворительный, - отметил Перевалов. - Запросил детальный план‑график завершения работ. Однако сроки уже нарушены. Будем подключать контролирующие органы.

Также подрядчик затянул работы на Менделеева, 2/1.

- Весной в ходе капремонта произошло частичное обрушение потолка. Сейчас подрядчик ведет замену перекрытия, - рассказал чиновник. - Жители временно размещены: кто‑то снимает жилье, кто‑то живет в маневренном фонде. Наша главная задача - максимально ускорить завершение работ, чтобы все как можно скорее вернулись в свои квартиры.