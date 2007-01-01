В Калужской области суд встал на защиту пенсионера в споре с банком из-за вклада

Во вторник, 28 октября, в Обнинский городской суд сообщил о завершении судебного процесса между крупным банком и местным пенсионером.

По словам суда, финансовая организация требовала вернуть выплаченные проценты по вкладу, однако суд счёл эти претензии необоснованными.

— Пенсионер оформил в «РСХБ» (Российский сельскохозяйственный банк) специальный вклад «Пенсионный плюс» на три года. Согласно договору, на счету всегда должна была оставаться минимальная сумма в 500 рублей. Мужчина 2,5 года исправно пополнял счёт и снимал деньги, а банк регулярно начислял ему проценты, - рассказали в органе судебной власти.

— Пенсионер снял с вклада почти все деньги, оставив обязательную сумму. Позже банк по ошибке списал эти деньги, из-за чего вклад закрылся. Потом банк вернул ошибочно списанное и подал в суд на пенсионера, требуя назад все выплаченные проценты - 144 тысячи рублей, - добавили в суде.

Суд принял решение в пользу пенсионера. На момент снятия основной суммы пенсионер действовал законно и не нарушал договор.