+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске задержали торговца наркотиками
Обнинск

В Обнинске задержали торговца наркотиками

Дмитрий Ивьев
28.10, 09:45
0 177
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Полиция выяснила, что 36-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту запрещённых веществ.

При личном досмотре у него нашли шесть небольших свёртков. В одном из них оказался мефедрон (0,5 грамма), а в пяти других - ещё одно наркотическое вещество, N-метилфэдрон, общим весом 2,35 грамма, сообщили 28 октября в УМВД по Калужской области.

По этому случаю возбудили уголовное дело по статье за хранение и перевозку наркотиков в крупном размере. Мужчину арестовали и поместили под стражу.

Если вину докажут, ему грозит от 3 до 10 лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1KaGpiczgyWGRoamJSRWtNWXluYnc9PSIsInZhbHVlIjoiazZCMHJLaWp2WHV2eHRmaFNqcnBtdmVHYlRNUS9OVG1XZzJZMXNMUERiMXpQenlEVWNPKzBrRWNZY2ZmVzhuc2hscThzVWF0ZnRnNkJWR1pJUTlKbmVsT2NRTnhVdzhLZEJ4YjZxNE44VDFxSGQ0Y3RJM3dTZHRGVGJySzBVaEV4Y3VNeGRYSmI3MkllYXB6d2RsbkcwU0t6SkUxZzRJYzNwelU0cnREU1ZldmM4aGlsckNJaW0zSGFKRDl1LzZ5RmxzYzhIWGZSYStObGRaQjB5MEh0Z0RiV1hXaC9VRDc2bGgrYUFUaGYyUTNRNVRxRndvU2QyQ01yb0NxSVlDUkhtbG9QUnJ2dzR3TW96NlNrM1lZNS9WaVhDSWtsZkZDa25kQWlMY3ZXWklMLzZheWlWSnNyUHgxb1RrY0VxTzkrMU8zVnJ2MjFLcWl6RG5UK3k0eGJubGlZNytydlVYUnlVSEVIMndTdGNmTFh3aHpSYUg0aUJuMktFUitoT0taeFVmVWUxKzRjRTRkOHRNZ1JlT211b0ZpNVZEcExDRFp5bHVEVVlxRDlWNUcwS01Wdk9lTXJQOWZnQ29FdWlUdyIsIm1hYyI6Ijc2NzBiMmQ0MDNkZjI5NWFmMjc0YTczZTU4ZGU2ZjhhYWNjMTM3OTA0YmI1OTNiNDY4MTJlYmM2ZDgyZTYzYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkV6b1lhMDZQNms4cWRxaWpNdm9GeHc9PSIsInZhbHVlIjoiM2RnQ01TbmRkUlc0b0tpRnhJY1V6TnJ6M1ByZnhORDhpdU1QOWtreHJSNzBsclQ4eGZ0Y3dHR0Z3em8zeHliYnhlNkcvTi9JK1pEQ0tLYzhFOGxvZzNZaCtxS3dZUThMNnArS09CQUUvd29zQlFJS0VUVCtrNGZoSUM0QjJTdDVCNW9uQjZJbmdzSG5Yd2x4WG5xYXBZN29MWXdVeWt3ZGcyRXh1SmZTZUcra3VFZ3pxNWdmUitlTmV0ZElqVFB6a2JndmEwK3dJNnFiYVJpYzhzVGVpSkN5T2tDSDJKdHJTVmlycGtaaUhBZVZqblgzR05wNXU2M2VPVzd3RkFkeUpZUVZBc05CMDVGTjVVSXhFNWthbjIyc1pvMWppS0JmQW1mdlhmWG9KcHpnNys2REZtT2Z3bzFNVU5tRmhyZ0VCNGN3MGRrM3hpcTczbnhrSGFLb3JmanVNKzBpdWpidDNXNm82N0hFVitPejh0Q2t6cmZIU2tGcjBHMDhhanRwaTRaRURhcU81K001V1o1aFBlU29lck9lTjZaZDVRR09CbTdqN1Q2aXBOcFFkMzJ5ZXQ4ZTNEc0cydXkvZ1BFNUgyZ2hxYnBqNDZFZDZYYmZpdmtuUnFreUd3dFBpa05ML2w5Y1h2eCtmRCtIbCtQb0ZqSHV0OGxSRFNMSFBrNlVjWEI5MUxNQm9NR1JjNGwrSVZHa3dSVWZ0QWQ5cHh2SG5KcW4xTHdhakU4WlgvWlpqQUZuQytIUnhmZUxqeC81V21hc3lqMEVXZjQyN2dmYzhXYlMzYk9hL1k0WEo3alFZQlJrWEtydzFHTndwbzBRSVVjREJqKzBBM1JYQXI1VSIsIm1hYyI6IjEzZjVlOTViZDhlNDk3YjY4M2Y5OThlOGQyMGQxMGUwNGIyNDcwMjdmMzhmODZhYzI4YmIxY2EyNDliZTZkMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+