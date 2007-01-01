В Обнинске задержали торговца наркотиками

Полиция выяснила, что 36-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту запрещённых веществ.

При личном досмотре у него нашли шесть небольших свёртков. В одном из них оказался мефедрон (0,5 грамма), а в пяти других - ещё одно наркотическое вещество, N-метилфэдрон, общим весом 2,35 грамма, сообщили 28 октября в УМВД по Калужской области.

По этому случаю возбудили уголовное дело по статье за хранение и перевозку наркотиков в крупном размере. Мужчину арестовали и поместили под стражу.

Если вину докажут, ему грозит от 3 до 10 лет колонии.