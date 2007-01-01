+6...+7 °С
Обнинск

В Обнинске проверили питание в школах

Дмитрий Ивьев
28.10, 09:02
Этот вопрос в понедельник, 27 октября, обсуждался на совещании в городской администрации.

- Подведены итоги проверки организации питания в школах. Депутаты вместе с комиссией управления общего образования администрации побывали в 8 учреждениях. Нарушений не выявлено, - рассказали в городском Собрании.

На данный момент в наукограде бесплатное горячее питание в школах получают 11 294 ребенка. Это на 100 больше, чем в прошлом учебном году. Бесплатное питание положено ученикам начальной школы, а также льготникам.

