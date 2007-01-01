+6...+7 °С
Обнинск В Калужской области осудили гражданина Таджикистана за перелом челюсти в уличной драке
Обнинск

В Калужской области осудили гражданина Таджикистана за перелом челюсти в уличной драке

Евгения Родионова
28.10, 09:00
1 409
В понедельник, 27 октября, Боровский районный суд вынес приговор гражданину Республики Таджикистан, который устроил драку у ресторана «Валенсия» в Балабаново. Молодой человек признан виновным в нанесении серьезных травм местному жителю.

По словам суда, конфликт произошёл без конкретной причины.

— В феврале молодой человек нанёс потерпевшему удар кулаком в лицо. В результате у мужчины оказалась сломана челюсть. Подсудимый раскаялся в содеянном и компенсировал часть морального вреда, - пояснили в органе государственной власти.

Суд учёл несовершеннолетие обвиняемого на момент совершения преступления, его частичное признание вины и возмещение части ущерба.

Назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также обязал выплатить компенсацию потерпевшему 250 тысяч рублей.

