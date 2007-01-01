В Калужской области возбудили уголовное дело о незаконной торговле данными клиентов Соцфонда
В понедельник, 27 октября, прокуратура Боровского района сообщила о взятии на контроль уголовного дела по факту незаконного сбора и передачи персональной информации граждан.
— Предварительно установлено, что в октябре бывшая сотрудница отделения Социального фонда России (ОСФР) по Калужской области в городе Балабаново незаконно собрала персональные данные граждан и передала третьим лицам за денежное вознаграждение, - рассказали в ведомстве.
Прокуратура взяла дело на контроль.
