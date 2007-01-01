+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Калужской области возбудили уголовное дело о незаконной торговле данными клиентов Соцфонда
Обнинск

В Калужской области возбудили уголовное дело о незаконной торговле данными клиентов Соцфонда

Евгения Родионова
27.10, 18:01
0 306
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 27 октября, прокуратура Боровского района сообщила о взятии на контроль уголовного дела по факту незаконного сбора и передачи персональной информации граждан.

— Предварительно установлено, что в октябре бывшая сотрудница отделения Социального фонда России (ОСФР) по Калужской области в городе Балабаново незаконно собрала персональные данные граждан и передала третьим лицам за денежное вознаграждение, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура взяла дело на контроль.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InB5a1ZIWXl5QzNGMmlWeFdEVVh3MEE9PSIsInZhbHVlIjoiS3M1eVJrYnI3d1pSODZpS3JlOG92L3I3YXJKQzdnVGxsR0x6UVpCdW9lcGpiakwrbUEwZno3RzhhYUY1dXVtVnp0VEN0S2tnVHlRWVhuV1RqaFZLN2pGdlJUd012WHJRLzY5emp4eDJkMlFKb2lYVDRKUmRXN3JsaW1SS2F0ZFloNy8wYUVlcXArWUQ5M3UrUk03Q2FrWktZWS85Ymkwb2txZnQra0N5QXhIbUVybXhYRjk2UnBKZHptZXMrSW81eGVXbkpPeDZVMWZNaXU3ZUgreW56dXllUmZjbklDNGExUEx2MXJzSnd4bVlPa000SmJpNVRuZFFXbHRjMEhzanJNTHI2MC9rVTBrZzkvSkYvSnBldlFUUktsQThyNUEyTzRjM2JQZ2NWUEIwZGtIb0U5bm94Vi9UV0k2TWJuU1hWUmNyS3hBYkRybVZWQlRBbDh4Zm9odkRLOHkrWkJJSTJCMkhsbUJqK2w2dmxrWDJ4R0VxV1pSZFVmMTlVTG1VcWgvSzB6VHlubWg5aFcvNzF2R0N5TmFxU1cveGY3YzhDYkkyU2d2YXd1OEtWbUNuNE5UcjlEdGZzT0xIQ1NBeCIsIm1hYyI6IjNlNDBjNWNiOGQyNzU5ZDUyZTU0NzdiNDU0MmQ2OWRjY2FjYzYwOWEyOGYwNGQ1ODJhZTY0ZDBlODliMmIwYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitqdlV5Zy9GQ3JyTUFqME5vWWxwWmc9PSIsInZhbHVlIjoiSXcxdEl6K3Y3MUpKQUFUMFR4NDJWTGlzZkFEdjU4akxRb0pYUFR3K2x2cWZaZ09IRjVFaVF0RXp0bEVJWVBaakJ6anFlcmFkb0ozSGs0QmZpZkkzUGVIbmJWNmhaUEJyVDBoM2ZDV1dhOUFsWXpEeWZGK2xhcEs4QWJyaHdxcVlGSllWcEV6dEgrcjVnRHNnays5ZXYyckpSZ3FKWlNPa1ZHOFN0OTRnRHpDQnptOUFFVDJXcFJId0I5Y0s5dXBBWllWM1NHQ1Y4WEtNRG9YZm9GQlVWVHF0bDBYMUZwQTFtVTcwcTBPdDhZTHlBN3o1Szk0Y1Z1cTJiL3loYWNTTlZwdjFnNU9sTTRkbnhWbUVheitDN1RkZkxLNnQzTDh1dEtSdFJteUNuZUwrd1N3MW9ISUhac0JMdnJvUHpDMWRuT1B4ejdBRHJrYXJDMXF4UUpycWx1L3JLTVZzaDJHbHRkTlR1NG85c1kxZk5uamh1K0VJTDlUNVFZSEt1NEJNYTh4WTVXdDlGeEowL2YwekRmWStvcVN3UjI0cjhINUVYS08ramNHcjV0Y21KcE1pTWZvQWQ4VkhZRGFtNU40dHdPK2RQUmJoWWFRMEtBYTNRUXR0MUVBRnJySlJBSllmbWxmOXVPVS9QMU5INWNTUktCTlFlNHRGTHBzeW96UzRreW1SY1ZaNlpROXdOZlJsVzFUVW94aVJYNlBBVkZiUmxtcU4zUklhN3E3eTlEdEg2V1dTVWtCc2F5V1ZPN0dYb25qUW5RTFFlQXVWYW16ZThoU1F4Nko4TFpNd2ZGcEVBRlpkakVKZUh2L2N0SkI0dTFSWHNSdHJWZmRYUjFRVSIsIm1hYyI6IjIzZDczMWNkNGFlODdmNWIxNzkxNjI5ODkyZDE2MjVkNmZkOGQyOTc0NmZhZTNkNzA5MTEyMzczZDkyMGY0YTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+