Обнинск ждут три дня проблем с водой
До 29 октября на водоводах Вашутинского водозабора запланированы переключения, необходимые для реконструкции насосной станции.
- В связи с этим 27, 28 и 29 октября по причине изменений гидравлического режима возможно повышение показателей мутности и снижение давления в часы максимального водоразбора в отдельных районах города, - прокомментировали в понедельник в филиале РИР.
Коммунальщики обещают минимизировать эти неудобства.
