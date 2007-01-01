+7...+8 °С
Обнинск

Обнинск ждут три дня проблем с водой

Дмитрий Ивьев
27.10, 11:44
До 29 октября на водоводах Вашутинского водозабора запланированы переключения, необходимые для реконструкции насосной станции.

- В связи с этим 27, 28 и 29 октября по причине изменений гидравлического режима возможно повышение показателей мутности и снижение давления в часы максимального водоразбора в отдельных районах города, - прокомментировали в понедельник в филиале РИР.

Коммунальщики обещают минимизировать эти неудобства.

