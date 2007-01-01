Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Калужской области снова стал центром духовной и культурной жизни

В субботу, 25 октября, администрация Боровского района сообщила о завершении работ во восстановлению собора. Работы по восстановлению исторического облика храма велись почти пять лет.

Фасад здания украсили уникальные панно, выполненные в технике римской мозаики. Внутри посетителей встречают великолепные росписи, а с колокольни теперь разносится звон 15 колоколов. Самый большой из них, шеститонный колокол с басовым тембром.

Территория у собора также преобразилась - здесь теперь есть смотровая площадка с панорамным видом на город и первый в России памятник преподобномученице Феодоре Морозовой.