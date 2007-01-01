+9...+10 °С
Обнинск
Обнинск

В Обнинске коммунальщики заплатят за загрязнение почвы 133 тысячи рублей

Евгения Родионова
24.10, 17:35
0 247
В пятницу, 24 октября, прокуратура Обнинска сообщила о взыскании ущерба за причинение вреда почве.

По словам ведомства, было выявлено значительное превышение показателей вредных веществ в почве.

— В феврале в районе многоквартирного дома № 209 по проспекту Ленина в Обнинске в результате произошедшей аварии на КНС-51 и сброса сточных вод допущено загрязнение земельного участка, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура направила иск МБУ УК «Инженерные сети» на взыскание причинённого ущерба в размере более 133 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

обнинск
