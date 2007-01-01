Жительницу Балабаново заставили выплатить почти полмиллиона рублей налогового долга

В Боровском районе судебные приставы взыскали с местной жительницы налоговый долг в размере 476 тысяч рублей.

Сначала женщина не стала платить добровольно и проигнорировала сроки, установленные законом. Тогда приставы начали принудительные меры: заблокировали её банковские счета, наложили запрет на регистрационные действия с её имуществом - в том числе с квартирой и иномаркой, а также начислили дополнительно 33 тысячи рублей штрафа за уклонение от оплаты.

Эти действия помогли: женщина поняла, что дальше тянуть нельзя, и полностью погасила и долг, и штраф, сообщили 24 октября в управлении ФССП.